El portero brasileño Táles Wastowski, de 26 años, es uno de ellos y el extremo argentino, Jorge Armoa Báez ya son parte de la plantilla 2024.

Táles en charla con la Sobremesa de FALG , confesó un hecho muy particular: “Yo me inicié como lateral izquierdo, pero se dio la ocasión a falta de un portero y de ahí en más me quedé en el arco”.