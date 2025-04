El General sonríe sobre el final y jugando con 10 hombres

Apuntando a la recuperación, el Sportivo Ameliano y General Caballero JLM se citaron en Villeta este miércoles. El local arrastraba cinco encuentros sin victorias, mientras que la visita encadenaba cuatro partidos sin ganar.

El General Caballero JLM comenzó mejor y generó un par de situaciones que inquietaron a Miguel Martínez. Sin embargo, de a poco el Sportivo Ameliano se fue apoderando del juego. A los 14’, una falta de Alexis Rodas sobre Sergio Fretes le valió la tarjeta roja y dejó al conjunto rojo con 10 hombres.

SPORTIVO AMELIANO NO APROVECHÓ EL MOMENTO

El juego del Sportivo Ameliano creció y Luis Ortiz filtró pases que no fueron aprovechados por sus compañeros. El buen momento del local no se trasladó al marcador. General Caballero JLM, con la desventaja numérica, resistió y en los últimos 15 minutos del primer tiempo no pasó sobresaltos.

En la segunda parte, el elenco local adelantó sus líneas obligando al rival a retroceder. Táles Wastowski fue clave para mantener con vida al General Caballero JLM. Más allá de algunos remates que los detuvo el portero visitante, el Sportivo Ameliano fue incapaz de hacer pesar el hombre de ventaja que tuvo durante gran parte del encuentro.

GOL SOBRE EL FINAL

A los 93’, de un envío largo de Táles Watowski, y la asistencia de Miller Mareco, Gabriel Molinas anotó el gol que significó el triunfo del General Caballero JLM. El Rojo cortó una racha negativa y lo hizo con 10 hombres. El Sportivo Ameliano nunca demostró su superioridad numérica y se quedó con las manos vacías.