Sol no pudo en casa contra San Lorenzo

El Unicolor golpeó primero mediante Óscar Coronel, a los 11 minutos del primer tiempo, pero en el complemento el Rayadito reaccionó y emparejó el marcador con un tanto de Antonio Oviedo, a los 71’. En tanto, ayer se confirmó a César Castro como nuevo entrenador de Pastoreo, en reemplazo de Arnaldo Rodríguez.

FECHA 3. Los partidos de la tercera fecha: Resistencia vs. 12 de Junio; Guaireña vs. Encarnación, Independiente vs. Sol, Pastoreo vs. River Plate, Santaní vs. Guaraní (Fram), Tacuary vs. Capiatá, Carapeguá vs. Fernando y San Lorenzo vs Rubio Ñu.