Sin margen de error en la República

Luqueño vs. Nacional será hoy un duelo cargado de emociones futbolísticas, atendiendo que ambos aspiran por cupos internacionales, con la diferencia que el Trico busca un lugar a Libertadores y los Auriazules quieren ir a la Sudamericana 2024. El partido está programado para las 19:30, en el estadio Feliciano Cáceres de Luque, con el arbitraje de Blas Romero. Líneas: Julio Aranda y Carmelo Candia y en la cabina del VAR estará Alipio Colmán.

Hasta aquí los académicos (64 puntos) tienen una pequeña desventaja sobre Guaraní (65). Nacional en el caso de un triunfo sobre los auriazules y que Guaraní no logre sumar a de tres ante Cerro, estará en la Libertadores; en caso de una caída recalará en la Sudamericana. Mientras que Luqueño con 50 puntos en el acumulativo, necesita ganar para no depender de otro resultado y sellar su nombre como equipo internacional para el 2024. Sin embargo, y ante la posibilidad de un empate o derrota del Chanchón deberá esperar que General Caballero JLM (49) no sume puntos ante Olimpia, en duelo en simultáneo.