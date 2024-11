Servio firma hasta el 2027 y pide por Arce

El portero argentino Gaspar Servio firmó ayer su extensión de contrato hasta el 2027 con Guaraní, y el club compra el pase en un 100% para el guardameta de 32 años.

Otro jugador que renovará es Agustín Manzur (24 años), el volante argentino también firmará por tres años con compra de pase.

“No he escuchado a nadie de este club que diga que no quiere que Chiqui (Arce) siga, nos dio la ilusión de pelear hasta el final, no lo hemos podido lograr, es parte de este proceso; tenemos el deseo que él siga. Guaraní no fue superado por nadie futbolísticamente”, dijo Servio sobre el DT.