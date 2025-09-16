Semana de Champions

La fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa, la Champions League, comienza hoy con atractivos encuentros.

En total se disputarán 18 partidos en tres días (6 hoy, 6 mañana y 6 el jueves).

Los poderosos intentarán arrancar con el pie derecho en busca de la gloria máxima.

Hoy arrancará todo con dos partidos a las 13:45: PSV vs. Union Saint-Gilloise y Athletic Club vs. Arsenal, mientras que desde las 16:00 tendremos otros cuatro compromisos: Juventus vs. Borussia Dortmund prometen un partidazo; Benfica recibirá en Portugal al Qarabag; el Tottenham inglés jugará de local frente al Villarreal de España y el rey de Europa, el Real Madrid que comanda Xabi Alonso y que tiene como máxima estrella al francés Kylian Mbappé, recibirá en el mítico Santiago Bernabéu al Olympique Marsella de Francia.

“Si la Champions es especial en todos los lados, para el Real Madrid lo es más, y en el Bernabéu, con toda la historia que tiene, es más motivante. Empezamos competición europea con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y comenzamos ante un rival exigente”, declaró el DT del Real Madrid.