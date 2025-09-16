16 sept. 2025
Champions League

Semana de Champions

Un total de 18 partidos se disputarán esta semana en el inicio de la Champions League.

Septiembre 16, 2025 07:52 a. m. • 
Por Redacción D10
TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-OSASUNA

La gran figura. El francés Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid.

JAVIER SORIANO/AFP

La fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa, la Champions League, comienza hoy con atractivos encuentros.

En total se disputarán 18 partidos en tres días (6 hoy, 6 mañana y 6 el jueves).

Los poderosos intentarán arrancar con el pie derecho en busca de la gloria máxima.

Hoy arrancará todo con dos partidos a las 13:45: PSV vs. Union Saint-Gilloise y Athletic Club vs. Arsenal, mientras que desde las 16:00 tendremos otros cuatro compromisos: Juventus vs. Borussia Dortmund prometen un partidazo; Benfica recibirá en Portugal al Qarabag; el Tottenham inglés jugará de local frente al Villarreal de España y el rey de Europa, el Real Madrid que comanda Xabi Alonso y que tiene como máxima estrella al francés Kylian Mbappé, recibirá en el mítico Santiago Bernabéu al Olympique Marsella de Francia.

“Si la Champions es especial en todos los lados, para el Real Madrid lo es más, y en el Bernabéu, con toda la historia que tiene, es más motivante. Empezamos competición europea con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y comenzamos ante un rival exigente”, declaró el DT del Real Madrid.

Real Madrid Champions League Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Hansi Flick
Champions League
Flick: “No quiero hablar mucho del árbitro”
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha lamentado, tras la derrota ante el Inter de Milán (4-3) que ha apeado a su equipo de disputar la final de la Liga de Campeones, que cada decisión “de 50-50" que ha tomado el árbitro ha sido a favor del conjunto italiano.
Mayo 06, 2025 08:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Internazionale
Champions League
En una serie fantástica, el Inter elimina al Barcelona
El Barcelona rozó la gloria en San Siro. Puso al Inter contra las cuerdas y estuvo a escasos minutos de volver a la final de la Liga de Campeones, pero los goles de Acerbi en el minuto 93 y de Frattesi en la prórroga (4-3: 7-6, en el cómputo global) quebraron con crueldad el sueño blaugrana y permitieron a los italianos sacar el billete a Múnich, donde se enfrentarán al PSG o al Arsenal para disputar el título, la deseada ‘orejona’ que se les escapó en 2023.
Mayo 06, 2025 06:43 p. m.
 · 
Redacción D10
20250506_153441.jpg
Champions League
Inter vs. Barcelona: Paso a paso
Inter y Barcelona chocan en el Giuseppe Meaza por la semifinal revancha de la Champions League a partir de las 16:00.
Mayo 06, 2025 03:36 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-BARCELONA-INTER MILAN
Champions League
Por un lugar en gran la final
En el Estadio San Siro de Milán, Italia, el Inter recibe hoy al Barcelona desde las 16:00, por la segunda semifinal de la Liga de Campeones, buscando el boleto a Munich, Alemania para la definición final, el 31 de mayo.
Mayo 06, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
GpzoqGPW8AAnLNX.jpg
Champions League
Lamine Yamal, primer menor de edad en marcar en una semifinal de la Copa de Europa
El delantero del Barcelona Lamine Yamal se convirtió este miércoles, en la ida de las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán (3-3), en el primer menor de edad en marcar en la historia de las semifinales de la máxima competición europea de clubes.
Abril 30, 2025 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
GpzymhEXsAAJ-5N.jpg
Champions League
Barça e Inter empatan en un partidazo
Barça e Inter dejaron un vibrante 3-3 en la ida de las semifinales de la Champions League.
Abril 30, 2025 06:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más