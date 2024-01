Seis jugadores del City, en el once ideal de los premios The Best

Seis jugadores del Manchester City, Kyle Walker, Rubén Dias, John Stones, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne y Erling Haaland, fueron incluidos este lunes en el once ideal de los premios The Best de la FIFA.

Lo completan tres futbolistas del Real Madrid, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Thibaut Courtois, Leo Messi (Inter Miami) y Kylian Mbappé (PSG).

El once está compuesto por Courtois en la portería, Kyle Walker, Rúben Dias y John Stones, en defensa; Bernardo Silva, Jude Bellingham y Kevin de Bruyne, en el centro del campo, y Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo Messi y Vinícius Júnior, en ataque. EFE