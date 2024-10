Richard Ortiz empieza el camino para estar en cancha

Olimpia no para, durante el feriado inició la semana corta que tendrá de cara al choque del viernes a las 20:00 ante Trinidense en el ueno Defensores del Chaco.

Richard Ortiz realizó trabajos diferenciados en cancha con pelota para estar en el próximo partido tras perderse el choque ante General Caballero de Juan León Mallorquín por una sobrecarga muscular.

Otro que intensifica labores para su regreso es Erik López, quien sufrió un cuadro de hepatitis viral y probablemente sumará minutos en reserva antes de volver a la Primera.

Con respecto a los minutos sumados por los juveniles en cancha, ante el Rojo mallorquino el entrenador Martín Palermo no incluyó a jugadores Sub 19 tras recibir la aprobación de los 76 minutos que sumó Tobías Morínigo con la selección sub 20.

Así, Olimpia totaliza en su bolsa 453 minutos de los 800 que necesita para cumplir con reglamentación.

Trabajo dirigencial. Tras las renovaciones de contrato de Facundo Zabala y Hugo Adrián Benítez, la directiva trabaja para renovar los contratos de Brian Montenegro y Gastón Olveira. Lucas Pratto seguirá para el 2025.