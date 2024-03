“Preparados para los desafíos”

“El equipo genera muchas situaciones para hacer el gol, pero debemos achicar el margen de error. Sufrimos en los últimos minutos de juego por falta de efectividad”, señaló Rodrigo Rojas en charla con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM, haciendo alusión a los partidos que disputó ante General Caballero 1-1 (fecha 7) el empate llegó a los 91’ y en la jornada 8 ante Olimpia que le ganó 1-0 a los 94’.

Rojas fue consultado sobre las pretensiones del Chanchón para pelear el campeonato y dijo: “Estamos preparados para grandes desafíos, para ello debemos encontrar una seguidilla de partidos para pelear arriba”.

El volante central de 35 años también hizo mención a los dos torneos (Apertura y Sudamericana) que tiene que encarar el club en el semestre: “Para pelear las dos competencias necesitamos que todos estén bien en el plantel”.

Por otra parte, el estratega auriazul, Julio César Cáceres, volvió a recalcar durante la nota con FALG que “el pueblo luqueño tiene que estar tranquilo, estamos trabajando al 100%”. Con relación al supuesto llamado de la dirigencia de Cerro Porteño para contar con él, indicó: “Uno escucha los comentarios de Cerro Porteño, pero más que eso no puedo hablar. No me habló nadie”.

Justamente, su próximo rival será el Ciclón, este viernes, desde las 19:30, en el Ueno Defensores del Chaco, escenario elegido por seguridad.