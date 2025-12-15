Premio a la excelencia

Hoy, a partir de las 09:00 de la mañana, se llevará a cabo la gala de los premios D10 de Oro, un evento que reconocerá el talento, el sacrificio y los logros de los deportistas paraguayos del 2025.

El D10 de Oro nace con el objetivo de visibilizar los éxitos deportivos más importantes del año, consolidándose como una vitrina para los talentos nacionales y, así también, convertirse en espacio que honre la disciplina, el esfuerzo y el impacto que provocan los protagonistas.

La clasificación de Paraguay a una Copa Mundial después de 16 años es uno de los grandes momentos que vivió el deporte nacional en el 2025. Así como la consagración de la Albirroja Sub 17 femenina en la Conmebol Sub 17.

Por los títulos obtenidos, serán distinguidos los clubes Libertad, Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín.

También serán condecorados los atletas que brillaron en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Lars Flaming (atletismo), Nicole Martínez (remo) y Fiorella Gatti (squash).

El piloto Joshua Duerksen porque tuvo una gran temporada en la Fórmula 2, mientras que Gustavo Saba por su primera conquista en el Transchaco Rally.

Por último, Larissa Schaerer, miembro del Comité Olímpico Paraguayo (COP), se llevará la distinción por su trayectoria y aporte a la organización de grandes eventos, que convirtieron al país en la capital deportiva de América.

La ceremonia será transmitida vía streaming, en vivo, a través del canal de YouTube del diario Última Hora y de las cuentas oficiales en redes sociales de la página deportiva D10. Para los espectadores habrá premios especiales.