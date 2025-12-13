Destacados toman protagonismo

La ceremonia, que será transmitida vía streaming, en vivo, a través del canal de YouTube del Diario Última Hora y de las redes sociales oficiales de D10, nace con el objetivo de visibilizar los logros deportivos más destacados del 2025, consolidándose como una vitrina para los talentos nacionales, que apuntan además a planificar desafíos para el próximo año 2026.

Reconocimientos 2025. La edición inaugural presentará distinciones a equipos, atletas y referentes que han tenido un rendimiento sobresaliente, como Selección Paraguaya Absoluta, los clubes Libertad, Cerro Porteño, General Caballero JLM y la Selección Femenina Sub 17.

En deportes individuales: Nicole Martínez (remo), Lars Flaming (atletismo), Fiorella Gatti (squash), Joshua Duerksen (automovilismo), Gustavo Saba (automovilismo) y Larissa Schaerer, por su labor dirigencial.