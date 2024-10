“Pasé la mejor etapa de mi vida en Paraguay”

Gerardo Daniel Martino, más conocido como el Tata, charló ayer en exclusiva con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y habló de todo un poco.

Hoy en el Inter Miami de Estados Unidos, Martino siempre tiene buenos recuerdos de Paraguay por sus pasos en Libertad (2002-2003 y 2005-2006), Cerro Porteño (2004) y, sobre todo, en la Selección Paraguaya (2007 al 2011), donde definitivamente se metió en el corazón de todos los paraguayos.

“La mejor etapa de mi vida pasé en Paraguay, no tengo por qué no decirlo, uno empieza como un trabajo que para mí fue mi primera experiencia a nivel internacional, era el comienzo de mi carrera, y cuando se va juntando la gratitud, los resultados y el cariño de la gente, evidentemente, uno no puede dejar de reconocer eso, soy un agradecido de cómo me ha ido en mi carrera y Paraguay, de mi persona como entrenador, tiene la parte más importante”, comentó el DT argentino de 61 años.

¿VOLVERÁ ALGÚN DÍA? Ante la consulta de por qué nunca volvió como DT de la Selección Paraguaya, el Tata comentó: “Nunca hubo una propuesta formal, siempre hay un vínculo, con mucha gente, pero la vida me ha llevado por otro lado, y está bien, me parece que no hay que enamorarse de cosas del pasado, hay que tratar de seguir evolucionando y ver qué pasa con la actual Selección y con estos chicos que están jugando en grandes ligas y generan una gran expectativa”.

LA LLEGADA DE ALFARO. Sobre el momento que está atravesando el combinado nacional tras el arribo del seleccionador Gustavo Alfaro, Martino expresó: “Tengo relación con Alfaro, pero desde que fue a Paraguay no hablé aún, lo aprecio mucho, a todos lados donde él va, las cosas funcionan, y me pone muy contento”, sumando a su análisis: “Está bien Paraguay, el cambio que han tenido en estos últimos partidos ha sido muy grande, se va al grupo con mucha confianza, han sacado una cantidad de puntos ante rivales de mucha importancia, todo eso contribuye al espíritu del equipo, el crecimiento que han tenido es muy importante, todo lo que está pasando es muy bueno”.

Palpitando el duelo que se viene entre Paraguay y Argentina el jueves 14 de noviembre en el Defensores del Chaco, Martino indicó que tiene el corazón dividido.

“Trabajé en las dos selecciones, soy argentino y amo a Paraguay, creo que será un partido muy atractivo”, afirmó.

Diego Gómez, sin techo

Martino también se refirió al volante Diego Gómez, actualmente en el Inter Miami, y que en enero sería transferido al Brighton de la Premier League de Inglaterra. “Para mí, es muy difícil que Diego continúe con nosotros la temporada que viene; tengo entendido que está muy avanzado el tema”, comentó. “Diego se acomodó muy bien a jugar y competir en esta liga, a compartir equipo con figuras de mucha relevancia, ha crecido mucho en el día a día, no solo dentro del campo de juego. Me parece que hay un techo que todavía no se vislumbra”, sentenció.