Palacios, candidato a ser el ‘10’ de Chile, dice que pueden “dar la pelea” ante Argentina

La convocatoria del jugador de Colo Colo para esta doble fecha de las eliminatorias, que incluye el juego ante Bolivia el martes 10, es destacado por la prensa chilena como sustituto de Alexis Sánchez y Diego Valdés en el rol de ‘10’.

Ante la ausencia de ambos por lesión, resaltan la capacidad de Palacios para jugar en esa posición y los números que tiene con su rendimiento esta temporada, donde suma nueve goles e igual número de asistencias.

“Un presente maravilloso, me siento bien, súper cómodo. Preparado para todo lo que venga y que mañana podamos hacer un buen papel”, comentó.

El seleccionador de La Roja, Ricardo Gareca, había dicho sobre Palacios que “tenemos buenas expectativas con él, creo que puede ser una pieza importante”.

En ese sentido, el atacante se refirió a lo conversado con el técnico argentino.

“Que había visto un cambio importante en mi juego y en mi actitud, no me pidió nada, sino que fuera el mismo que soy en Colo Colo, que hiciera las cosas como las venía haciendo que eso me va a dar mucho”, reveló.

Sobre la posibilidad de jugar en el rol de ‘10’ en la selección chilena, una posición que pertenece al experimentado Sánchez y que ha jugado también Valdés, Palacios mencionó su experiencia.

“Me vengo sintiendo bien, jugando con más libertad por el medio. Me siento muy cómodo y me he ido acostumbrando demasiado a esa posición encontrando espacios”, dijo.

Gareca aún no ha confirmado el equipo titular para enfrentar a Argentina, pero la prensa chilena destacó que en el último entrenamiento matutino probó una alineación en la que Palacios no aparece.

El último once que probó está integrado por el portero Gabriel Arias; una defensa con Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz y Thomas Galdames; en el mediocampo Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Víctor Dávila y Darío Osorio; y en punta Eduardo Vargas.

El mediocampista Echeverría dijo que ante Argentina esperan “un partido de intensidad, sabemos que es un equipo intenso, después el tema de Messi es un jugador importante que pierden que esperemos podamos aprovechar”.

“Nosotros tenemos nuestras armas para poder hacer nuestro juego y que Argentina pase por un mal momento. Sabemos cómo jugarle y vamos con todo para poder ganar ese partido”, agregó en su comparecencia ante la prensa.

Chile necesita los puntos para mejorar su octavo lugar en la eliminatoria, donde acumula cinco puntos y se encuentra fuera de los puestos que dan acceso al Mundial 2026.

“Tenemos que estar preparados y hacer un buen papel”, cerró Echeverría.