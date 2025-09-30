Osimhen tumba al Liverpool

El conjunto turco se mostró sólido en su feudo, arropado por una afición que llevó en volandas a su equipo durante los 90 minutos, mientras que el Liverpool, por su parte, se encontró con un ambiente hostil desde la víspera, cuando los ultras locales recibieron al equipo inglés con lanzamiento de petardos a su llegada a Estambul.

Con este triunfo, el Galatasaray se quita el mal sabor de boca tras la dura derrota de la primera jornada ante el Eintracht de Fráncfort por 5-1.

Los ‘Reds’, en cambio, que había arrancado la temporada con pleno de victorias, encadena su segunda derrota consecutiva después de caer el pasado sábado ante el Crystal Palace en la Premier League.

El conjunto inglés arrancó mejor, pero el primero en avisar fue el Galatasaray en una jugada en la que Alisson tuvo que intervenir al disparo de Baris Alper Yilmaz, que prefirió buscar el disparo en lugar de ceder a un Victor Osimhen completamente solo.

La réplica llegó en el minuto 8 cuando Ekitike cabeceó alto un buen centro de Gakpo, y poco después llegó la más clara del partido para los ‘Reds’.

Gravenberch filtró un pase entre líneas a Ekitike, que intentó sortear a Cakir sin éxito, y en la continuación de la jugada Wirtz disparó a puerta, pero Davinson Sanchéz despejó bajo palos.

El fallo lo paóo caro el conjunto visitante porque en la siguiente acción Szoboszlai cometió un penalti sobre Yilmaz que Osimhen convirtió con calma, lanzando al centro y desatando la euforia en el estadio.

El Liverpool trató de reaccionar, pero se encontró con un Galatasaray muy bien organizado atrás impidiendo cualquier atisbo de peligro ante un Liverpool que careció de claridad en el último pase.

Davidson probó con una chilena desviada, y Wirtz obligó a Cakir a realizar una buena parada tras un disparo a bote pronto.

Los de Arne Slot apenas inquietaron a Cakir en la recta final del primer tiempo con un cabezazo de Konaté que se fue fuera.

En la reanudación, el Liverpool intentó dar un paso adelante, pero volvió a toparse con un inspirado Galatasaray que mantuvo la solidez defensiva.

A los 48 minutos, Ekitike probó suerte con un elegante taconazo a pase de Frimpong, aunque Cakir reaccionó bien para evitar el empate.

El conjunto turco respondió con una ocsión clarísima en el 55, cuando Osimhen se plantó solo ante Alisson.

El delantero nigeriano no logró batir al brasileño que salvó el 2-0, pero terminó lesionado en la acción, obligando a dar entrada al georgiano Mamardashvili.

Arne Slot buscó soluciones con la entrada de Mohamed Salah y de Alexander Isak, que no tardó en aparecer primero con un disparo débil tras un pase de Wirtz, y poco después en una acción combinada con Salah que tampoco logró inquietar al guardameta local.

La mala fortuna se cebó con el Liverpool y Ekitike tuvo que retirarse por molestias físicas, dejando su lugar a Alexis Mac Allister, lo que obligó a recomponer el ataque.

Mientras tanto, el Galatasaray, muy sólido atrás, apenas concedía espacios y frenaba cualquier intento inglés.

En el minuto 70, Bradley remató de cabeza desviado, una acción que reflejaba la impotencia de los ‘reds’.

El conjunto inglés seguía sin encontrar vías claras hacia el gol y, con el reloj avanzando, el empate parecía cada vez más lejano.

El Liverpool mantuvo la posesión en la recta final del partido, pero se mostró muy pobre en ataque y apenas pudo acercarse al área rival.

Cuando parecía segura la victoria local, en una jugada aislada, una acción temeraria de Singo que entró con la plancha e impactó en Konaté, el arbitró pitó penalti, pero tras revisarlo en el VAR, rectificó su decisión.

Los turcos respiraban y siguieron defendiendo sin conceder peligro hasta el final del encuentro para certificar su primera victoria en esta Liga de Campeones.