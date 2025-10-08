08 oct. 2025
Omar Alderete, para Jugador del Mes

La Premier League dio a conocer los candidatos a Jugador del Mes de la Afición de septiembre, con cinco nominados.

Omar Alderete, defensor paraguayo del Sunderland.

Entre ellos está el defensor paraguayo, parte de la Selección Paraguaya, Omar Alderete. El ex Cerro Porteño tuvo unas semanas fenomenales con el Sunderland, el club al que llegó para esta temporada procedente del Getafe español.

Además de Alderete, los otros nominados para el efecto son Ryan Gravenberch, del Liverpool; Erling Haaland, del Manchester City; Nick Pope, del Newcastle United, y Antoine Semenyo del AFC Bournemouth.

El paraguayo viene teniendo un inicio de temporada impresionante luego de disputadas siete fechas en la liga más competitiva del planeta. Fue autor de un gol y una asistencia hasta ahora, siendo uno de los pilares de su equipo, ubicado en el noveno lugar de la tabla de posiciones.

