Emparejamientos confirmados en la Champions League

Ya se conocen los emparejamientos de la ronda de dieciseisavos (play-offs) de la UEFA Champions League.

Enero 30, 2026 
Por Redacción D10
Benfica y Real Madrid se volverán a ver las caras en Champions League.

Emparejamientos de la ronda de dieciseisavos (play-offs) de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza):

Mónaco (FRA) - PSG (FRA)

Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA)

Benfica (POR) - Real Madrid (ESP)

Bosussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)

Qarabag (AZE) - Newcastle (ING)

Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP)

Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA)

Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)

(La eliminatoria se disputará los días 17/18 y 24/25 de febrero)

- Futuros emparejamientos de octavos de final (sorteo el 27 de febrero) (la eliminatoria se jugará los días 10/11 y 17/18 de marzo):

5. Ganador del Mónaco (FRA) - PSG (FRA) / Barcelona (ESP) o Chelsea (ING)

3. Ganador del Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA) / Liverpool (ING) o Tottenham (ING)

7. Ganador del Benfica (POR) - Real Madrid (ESP) / Sporting (POR) o Manchester City (ING)

1. Ganador del Bosussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA) / Arsenal (ING) o Bayern Múnich (GER)

6. Ganador del Qarabag (AZE) - Newcastle (ING) / Chelsea (ING) o Barcelona (ESP)

4. Ganador del Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP) / Tottenham (ING) o Liverpool (ING)

8. Ganador del Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA) / Manchester City (ING) o Sporting (POR)

2. Ganador del Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER) / Bayern Múnich (GER) o Arsenal (ING)

- Emparejamientos de cuartos de final (la eliminatoria se disputará los días 7/8 y 14/15 de abril):

1. Ganador 5 - Ganador 3

2. Ganador 7 - Ganador 1

3. Ganador 6 - Ganador 4

4. Ganador 8 - Ganador 1

- Emparejamientos de semifinales (la eliminatoria se jugará los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo):

1. Ganador 1 - Ganador 2

2. Ganador 3 - Ganador 4

- Final, en Budapest (30 de mayo):

Ganador 1 - Ganador 2

Federico Dimarco
Champions League
El Inter muere en la orilla
El Inter hizo su trabajo, ganó 0-2 al Dortmund con una exquisitez de Dimarco y un acierto de Diouf en el tramo final y murió en la orilla de la clasificación hacia los octavos de final de la Liga de Campeones.
Enero 28, 2026 07:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Champions League
Empate, sudor y lágrimas en París
Un empate inútil para el París Saint-Germain y el Newcastle cerró la fase previa para dos de los mejores equipos del primer tramo de la Liga de Campeones.
Enero 28, 2026 07:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Champions League
El Chelsea a octavos, el Napoli fuera
El Chelsea certificó este miércoles su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones con una actuación estelar de Cole Palmer y Joao Pedro.
Enero 28, 2026 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Tottenham
Champions League
El Tottenham no falla y asegura su presencia en el top ocho
El Tottenham derrotó este miércoles a domicilio al Eintracht de Fráncfort por 0-2, en un partido en el que fue superior, y aseguró de manera matemática su presencia en el top ocho de la Liga de Campeones.
Enero 28, 2026 07:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Galatasaray Atlético de Madrid
Champions League
El Atlético no pasa del empate y se complica el ‘top 8'
Aunque Diego Simeone aseguró que el único camino hacia el top ocho de la Liga de Campeones eran dos victorias, el Atlético de Madrid se quedó en un empate contra el Galatasaray, con los ocho primeros puestos aún en disputa, pero en el aire, tras un punto cuyo valor lo determinará el desenlace de la última jornada.
Enero 21, 2026 06:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Champions League
Arsenal ya está en los octavos
El equipo inglés venció 3-1 al Inter y se clasificó una fecha ante del fin de la fase de liga de la Champions League.
Enero 20, 2026 07:38 p. m.
 · 
Redacción D10
