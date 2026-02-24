Newcastle, a octavos y posible rival del Barcelona

Las ‘urracas’, que se enfrentarán contra los azulgranas o el Chelsea, encarrilaron el encuentro en apenas cinco minutos, tiempo suficiente para adelantarse por partida doble gracias a los tantos de Sandro Tonali y Joelinton.

El técnico Eddie Howe aprovechó la amplia ventaja conseguida en la ida para introducir hasta seis cambios en el once e incluso dejar en el banquillo a Anthony Gordon, protagonista en Bakú con un póker de goles.

El choque comenzó con el mismo guion del primer partido y el Newcastle golpeó en su primera llegada, cuando Tonali aprovechó un rechace tras un paradón de Mateusz Kochalski a un cabezazo de William Osula.

Con el estadio aún celebrando el 1-0, llegó el segundo tanto tras un error en la salida de balón del conjunto azerbaiyano que recuperó Harvey Barnes para asistir a Joelinton, que definió con solvencia.

A partir de ese momento, y con la eliminatoria prácticamente resuelta, el Newcastle levantó el pie del acelerador y gestionó esfuerzos, mientras que el Qarabag, que había recorrido más de 4.000 kilómetros para disputar el encuentro, no estuvo cómodo en la primera mitad.

Las únicas aproximaciones visitantes llegaron con un disparo de Joni Montiel y otro intento del colombiano Camilo Duran, ambos bien resueltos por Aaron Ramsdale, titular en detrimento de Nick Pope.

En el área contraria, el Newcastle también dispuso de ocasiones para ampliar la ventaja, pero Jacob Murphy cruzó en exceso el balón en una clara oportunidad y Sven Botman se encontró con una buena intervención de Kochalski.

En la segunda parte, el Qarabag mostró orgullo y consiguió recortar distancias tras un pase del español Joni Montiel a Camilo Durán, que ganó en velocidad a Dan Burn y definió con precisión al primer palo.

La reacción visitante duró muy poco, ya que en la jugada siguiente Kieran Trippier botó un córner al punto de penalti que fue rematado de cabeza a la red por Sven Botman para devolver a los locales la ventaja de dos goles.

El partido entró entonces en una fase de intercambio de golpes y, cinco minutos después, el colegiado señaló penalti por mano de Burn.

Marko Jankovic no acertó en primera instancia al encontrarse con una gran parada de Ramsdale, pero el rechace lo recogió Elvin Cafarquliyev para enviarlo al fondo de la portería.

Tras unos quince minutos vibrantes, el encuentro entró en una fase de mayor calma, con menos ritmo y escasas ocasiones en ambas áreas.

Eddie Howe aprovechó para introducir rotaciones pensando en el compromiso liguero del sábado ante el Everton y solo un gran paradón de Kochalski a disparo de Harvey Barnes evitó un nuevo tanto local antes del pitido final.

Con este resultado, el Newcastle se clasifica para los octavos de final de la Liga de Campeones y se medirá al Barcelona o al Chelsea, mientras que el Qarabag se despide del torneo tras firmar un meritorio papel.

- Ficha técnica:

3 - Newcastle: Pope; Trippier (Hall, m.53), Botman (Willock, m.53), Burn, Alex Murphy; Woltemade, Tonalli, Joelinton (Gordon, m.53); Jacob Murphy (Shahar, m.87), Osula (Wissa, m.73), Barnes.

2 - Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Huseynov, Medina; Dani Bolt, Pedro Bicalho, Jankovic (Qurbanly, m.79), Cafarquliyev (Byramov, m.79); Montiel (Kady Borges, m.62), Zoubir (Addai, m.79); Durán.

Goles: 1-0, m.4: Tonali; 2-0, m.5: Joelinton; 2-1, m.51: Durán; 3-1, m.52: Botman; 3-2, m.57: Cafarquliyev.

Árbitro: Davide Massa (Italia). Amonestó a Pedro Bicalho (m.80) por parte del Qarabag.

Incidencias: Partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en St James’ Park.