Oficial: Marcelo Recanate planea su regreso a Olimpia

La noticia del año hasta el momento. Marcelo Recanate, ex presidente de Olimpia, en charla exclusiva con El Extra de Fútbol a lo Grande (1080 AM), expuso su intención de volver a la dirigencia deportiva como titular de la entidad franjeada.

“Quiero volver al fútbol, extraño al fútbol y creo que hay muchas cosas por hacer”, apuntó Recanate a lo que sumó: “Puede ser que me candidate a la presidencia del Olimpia, estamos revisando los números del club, y vamos a hablar con el presidente Miguel (Cardona), con otros respetables socios y con los vitalicios ya estamos en contacto, vamos a ver todo lo referente a una candidatura”.

Ahondando más en detalles acerca de un posible proyecto de conducción, el ex presidente apuntó: “Asumiendo con responsabilidad todo y revisando las cosas se puede llegar a un acuerdo para encabezar el proyecto, aún no hay un equipo formado, pero son todos los puestos claves para una comisión directiva contar con nombres como el de Cristian Domínguez, Julio Giménez, Rodrigo Coto Nogués, entre otros”.

Acerca del retorno que recibe de la gente en redes sociales, Recanate remarcó: “Me emocioné mucho con todo lo que vi en las redes, yo me alejé hace 12 años y la gente aún me recuerda muy bien y eso me motiva para tener ganas de volver”, sumando acerca del equipo de trabajo que puede formar: “No pensé aún quién me puede acompañar, hay mucha buena gente en el club Olimpia para elegir con quien hacer equipo para asumir la presidencia”.

Vale recordar que Miguel Cardona, actual titular decano, no se presentará para la reelección. La asamblea del club franjeado será los primeros días de marzo.