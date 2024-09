Norris aprieta, Verstappen resiste en Singapur

El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Marina Bay; donde presionó con la ‘pole’ al triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que lidera el campeonato con 59 puntos más que él y que, tras resistir el empuje, arrancará a su lado desde la primera fila.

Norris firmó su sexta ‘pole’ en la categoría reina -la quinta del año- al dominar la calificación de este sábado en la calurosa y húmeda Marina Bay. En cuya tercera y definitiva ronda (Q3) cubrió los 4.940 metros de la pista singapurense en un minuto, 29 segundos y 525 milésimas, 203 menos que ‘Mad Max’, que después de ganar siete de las diez primeras carreras del año, sólo ha subido dos veces al podio -con sendos segundos puestos, en Silverstone (Gran Bretaña) y en Zandvoort, ante su afición- en las últimas siete. Y que este sábado relegó a la segunda fila a los dos Mercedes: el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -tercero, a 316 milésimas- y su compatriota George Russell.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) volvió a hacer magia y, con un coche bastante inferior a la posición lograda, saldrá séptimo en la pista en la que logró dos de sus 32 victorias en la Fórmula Uno (en el estreno de 2008 y en 2010); en la que su compatriota Carlos Sainz -ganador en Singapur el año pasado y que disputa su Gran Premio 200-, accidentado al principio de la Q3, arrancará décimo.

El argentino Franco Colapinto (Williams), que disputa su tercera prueba en la división de honor del motor, lo hará desde la duodécima posición; mientras que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) -subcampeón mundial el año pasado y vencedor hace dos años en esta pista-, eliminado asimismo en la segunda ronda, lo hará desde la decimotercera. En una carrera nocturna -prevista a 62 vueltas, para completar un total de 306,1 kilómetros-, considerada la más exigente del año para los pilotos.

Norris no acabó contento con su vuelta rápida, pero completó una jornada brillante en la que lideró todas las tablas de tiempos menos la de la Q2, para firmar la quinta ‘pole’ del año; desde la que apuntará a su tercera victoria en la categoría reina, después de las que logró este curso en Miami (EEUU) y en Países Bajos.

Lando, que ya había sido el más rápido el viernes, había marcado horas antes de la calificación el mejor tiempo en el último libre, mejorando en casi medio segundo a Russell y con 785 sobre el otro McLaren, el de su compañero Oscar Piastri; que este domingo arranca quinto, desde la tercera hilera y al lado del alemán Nico Hülkenberg, sorprendente sexto este sábado con el Haas.

Verstappen firmó el cuarto tiempo del último libre, a 894 milésimas del crono del inglés; en una sesión interrumpida con bandera roja, al principio de la misma y durante unos minutos, a causa de la presencia de un lagarto que se paseaba tranquilamente por la pista. Una vez evacuado el reptil, se rodó con normalidad, en un ensayo poco trascendente, al disputarse de día: a diferencia de la calificación y la carrera, en otras condiciones y con luz artificial.

Sainz -que saldrá desde la quinta fila, junto a su compañero, el monegasco Charles Leclerc- y Alonso -que lo hará desde la cuarta, con el japonés Yuki Tsunoda (RB) a su lado- marcaron el sexto y el décimo tiempo, respectivamente, en el último libre; que Colapinto acabó noveno; y ‘Checo’, decimoquinto.

El canadiense Lance Stroll -compañero de Alonso en Aston Martin- y el francés Pierre Gasly (Alpine) cayeron en la primera ronda de la calificación (Q1), en la que también quedó eliminado el australiano Daniel Ricciardo (RB), de quien la ‘rumorología’ apunta a que podría estar disputando en Singapur su último Gran Premio.

‘Checo’, a 622, pasó quinto, como primero de los hispano-parlantes. Todos en un pañuelo, hasta Colapinto: noveno, a 702 milésimas de Norris. Con Carlos sexto, a 668; y Fernando, octavo: a, 682.

El mexicano y el argentino quedaron eliminados en la segunda ronda, que dominó Piastri, con 40 milésimas sobre ‘Mad Max’ -que anunciaba que aún no está, ni mucho menos, ‘muerto'- y 107 respecto a Leclerc, que parecía pedir cartas, pero que no pasó del noveno puesto en parrilla al final.

Sainz pasó a la Q3 como sexto -a 468 milésimas- y el doble campeón mundial asturiano lo hizo con el décimo tiempo, a ocho décimas de Lando.

En su vuelta de preparación para la ronda decisiva, con los neumáticos aún fríos, Carlos perdió el control de su Ferrari en la última de las 19 curvas de la pista. Se accidentó -sin lamentar daños personales- y provocó la interrupción, con bandera roja, a falta de ocho minutos para el final de la Q3.

Sainz, obviamente, no regresó a pista y saldrá décimo en el circuito en el que capturó triunfo desde la ‘pole’ el curso pasado. “Fue un accidente raro”, explicó el talentoso piloto madrileño, tres veces victorioso y con 23 podios en la F1. “Pero así son las carreras; y mañana intentaremos remontar”, afirmó.

Norris había perdido el pasado fin de semana una ocasión de oro, al quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán. Donde, al remontar once puestos para acabar cuarto -y marcar la vuelta rápida-, le recortó tres puntos a Verstappen; y en el que McLaren le arrebató el liderato en el Mundial de constructores (476 puntos frente a 456) a Red Bull.

Este sábado, Lando presionó todo lo que pudo al astro neerlandés; que dejó claro, no obstante ,que venderá muy cara una derrota en un Mundial en el que aspira a sumar su cuarto título seguido. Y que anunció que este domingo saldrá a por todas en Marina Bay. Donde ni él, ni Norris, ni Leclerc -tercero en el certamen, a 78 puntos- han ganado nunca. Hamilton, que lo ha hecho cuatro veces, podría igualar, si da la sorpresa el récord de cinco triunfos en este circuito del alemán Sebastian Vettel.

De nuevo se mostró magistral Alonso, en una segunda juventud a los 43 años; cuyo compañero, el canadiense Stroll, sale decimoséptimo, diez puestos por detrás. Fernando arranca séptimo y desde el lado limpio, en una pista estrecha. En la que, en teoría, será difícil adelantar, a pesar de haberse habilitado este año una cuarta zona de DRS.

“Hoy no me lo esperaba. Nos están sonriendo muchísimas cosas, en un circuito que saca todas las debilidades a nuestro coche. Si repetimos 200 veces esta calificación, en 199 no acabo séptimo”, admitió el genial piloto asturiano. “Los puntos son mañana. Pero en un circuito urbano como éste es difícil adelantar, así que mejor salir por delante”, añadió Alonso, con miras a la carrera nocturna de este domingo, que arranca a las ocho de la tarde (las dos, en horario peninsular español: las 12.00 horas GMT). EFE