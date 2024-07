“No se puede jugar a las escondidas”

Cerro Porteño se va perfilando para lo que será el segundo semestre de la temporada, en donde apunta a la Sudamericana, el Clausura y la Copa Paraguay.

Uno de sus principales referentes, el portero Jean Fernandes, fue sondeado por el Tijuana del fútbol mexicano, pero la oferta que acercó su representante Lucas Domenech no fue del agrado de la directiva, que no quiere desmantelar el equipo, ya que los desafíos son importantes.

“Es un insulto lo que ofreció Domenech (Lucas) por Jean, no es ni la mitad que lo que vale nuestro portero”, puntualizó Miguel Carrizosa, vicepresidente de Cerro Porteño en charla con FALG (1080 AM), quien agregó: “Jean es el mejor arquero del fútbol paraguayo, y lo viene demostrando desde torneos anteriores y no queremos desprendernos del jugador. Lo que nos ofreció el representante es un monto para un principiante”.

Domenech, ante estas declaraciones del directivo azulgrana, habló en el Extra de FALG y se mostró molesto, asegurando que “esto no es ninguna payasada” y que Cerro Porteño ya tiene sobre la mesa una oferta oficial del Tijuana por el arquero que ronda los 2.000.000 de dólares.

“Recién hablé con Fernando Jubero y le transmití que las declaraciones de Carrizosa fueron equivocadas, porque si quieren renovar con Jean, se tendrán que sentar a negociar conmigo, y si así empezamos será difícil. Si al club le parece una risa el monto de 2.000.000 de dólares vamos a ver si les da risa cuando pidamos eso para renovar”, indicó.

Aseguró que necesitan una respuesta del Ciclón para poder seguir con las negociaciones. “No podemos jugar a las escondidas, Cerro tiene que tasar al jugador, tenemos que saber cuánto vale”, sentenció.

El Ciclón, que dirige el español Manolo Jiménez, afrontará hoy dos partidos amistosos, como cierre de las tareas de pretemporada, ante Platense de Argentina (15:30) y Sol de América (18:00), ambos en La Nueva Olla, y será abierta para el público en general.