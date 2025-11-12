“No pido perdón a Jenni Hermoso porque yo le pregunté y me dijo ‘vale’”

“Como presidente tenía que haber estado más frío, más institucional. No pido perdón a Jenni Hermoso porque yo le pregunté y ella me dijo ‘Vale’. Jenni y yo sabemos que lo que dice la sentencia no es así. No voy a cambiar mi primer testimonio como ha hecho ella. Fue un beso de emoción, sin ninguna connotación sexual. Jenni era una buena amiga, falló un penalti... nos ayudó mucho en la recomposición del equipo. Jenni era mi amiga”, dijo en el programa El Chiringuito.

El expresidente, que este jueves presentará su libro “Matar a Rubiales”, consideró que tiene “argumentos para decir que hubo un acto equivocado pero no un delito” y denunció que lo que se montó después fue “de manera desorbitada y distorsionada” “con unos intereses”.

“Vi un movimiento inmediato de la extrema izquierda de este país. Con un cambio de guion inmediato. Pedro Sánchez para ser investido necesitaba la ayuda de los independentistas y tuvo que darles la amnistía. Le vino bien para hablar de otra cosa. Fue una cortina de humo. Medios que reciben importantes cantidades de la liga cargaron contra mí. Vi que la extrema izquierda con esa hipocresía de elevar a la enésima potencia una cuestión menor... fueron claramente a por mí”, aseguró.

Condenado a pagar 10.800 euros por un delito de agresión sexual y suspendido por la FIFA durante tres años desde agosto de 2023 por su comportamiento en la final del Mundial femenino de ese año en Sídney y el beso a la jugadora en la entrega de medallas, Rubiales explicó también en la cadena COPE que su objetivo ahora es “limpiar su imagen”.

“Estoy pensando en limpiar mi nombre, es muy duro recibir acusaciones falsas, he tenido más de cien denuncias y todas las que han llegado hasta al final he demostrado mi bien actuar. Jenni y yo somos los únicos que sabemos la pregunta, el ‘vale’ y pasan días cuando la vicepresidenta del Gobierno y otras más, como Irene Montero o María Jesús Montero activan un mecanismo de cortina de humo”, afirmó.