23 sept. 2025
Fútbol Internacional

Milan se mete en los octavos de la Copa Italia

Milan doblegó al Lecce (3-0) y accedió a los octavos de final de la Copa Italia.

Septiembre 23, 2025 06:43 p. m. • 
Por Redacción D10
Coppa Italia - AC Milan vs US Lecce

Jugadores del Milan celebran la clasificación en la Copa Italia.

Foto: MATTEO BAZZI/EFE

El mexicano Santiago Giménez se liberó este martes tras un inicio complicado de temporada, autor de su primer tanto en la presente temporada, el primero de los tres goles con los que el Milan doblegó al Lecce (3-0) para acceder a los octavos de final de la Copa Italia.

Este Milan, al que todavía le falta el portugués Rafael Leao, dejó ya muy atrás el primer tropiezo de la temporada ante el Cremonese. Desde ese momento, cuatro victorias consecutivas, todas ellas con la portería a cero, dejando la sensación de, al disputar competiciones europeas, ser un equipo capaz de competir por los dos títulos que disputa, ‘Scudetto’ y Copa Italia.

Ante el Lecce, rival al que ya ganó en Serie A, no jugó Luka Modric para poder estar en plenas condiciones el próximo domingo, en el gran duelo liguero ante el Nápoles. Se las apañó bien el Milan sin la leyenda croata, con un centro del campo bien servido con los Rabiot, Ricci y Loftus-Cheek, a la espera además de la recuperación de Jashari.

Fue un torrente ofensivo el combinado de Massimiliano Allegri, especialmente en la primera mitad. Nkunku al palo, Giménez rondó con peligro el área, Rabiot llegó desde segunda línea... Dominio absoluto que se acrecentó en el minuto 19 con la expulsión de Siebert por una falta clara como último hombre a Nkunku.

Dos minutos tardó el Milan en hacer efectiva su superioridad con el tanto del ‘Bebote’ Giménez, rematador en boca de gol al centro de Bartesaghi, goleador por vez primera esta temporada, notablemente liberado tras semanas de nerviosismo y precipitación por su sequía.

No bajó el nivel el combinado ‘rossonero’ y el resultado pudo ser mucho más abultado. Rabiot se topó con el larguero, Pavlovic rozó el tanto de falta y Loftus-Cheek se sumó a los disparos a la madera.

De hecho, el gol de la tranquilidad no llegó hasta el minuto 51, una medio tijera al segundo palo obra de Nkunku en su primera titularidad y que significó, también, su primero gol como milanista.

Fue Pulisic el que, con su quinto gol en lo que va de temporada, dio la tranquilidad al Milan, ya en la ronda de octavos de final en la que aguardan los ocho primeros clasificados de la pasada campaña, lugar que habitualmente ocupan los ‘rossoneri’ pero que dejaron libre tras su desastrosa pasada campaña.

En dicha ronda se medirá al Lazio en el Estadio Olímpico de Roma.

En los otros dos partidos disputados este martes, los dos clubes de Serie A se impusieron a sus rivales. El Udinese ganó al Palermo (2-1) y se medirá en octavos de final al Juventus de Turín; mientras que el Cagliari goleó sin problemas al Frosinone (4-1) para medirse al Nápoles en la próxima ronda. EFE

Copa Italia Milan Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jdnfksd - copia.jfif
Fútbol Internacional
¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2025?
Conocé todos los detalles de la gala del Balón de Oro, donde la paraguaya Claudia Martínez está nominada al Trofeo Kopa, que premia a la mejor jugadora sub-21 del mundo.
Septiembre 22, 2025 11:56 a. m.
G1amnktWwAAAjmg.jpeg
Fútbol Internacional
José Florentín inicia la remontada ante Boca
VIDEO. Central Córdoba, con un tanto de José Florentín, frustró las intenciones de Boca Juniors.
Septiembre 22, 2025 09:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Miguel Almirón
Fútbol Internacional
Miguel Almirón festeja sus 100 partidos con un gol
El paraguayo Miguel Almirón alcanzó los 100 encuentros con la camiseta del Atlanta United y lo hizo anotando el empate frente al San Diego.
Septiembre 21, 2025 01:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Alderete
Fútbol Internacional
El travesaño evitó el gol de Omar Alderete a Emliano Martínez
VIDEO. El Sunderland igualó a un gol con Aston Villa, pero cuando el partido estaba 0-0, el travesaño impidió el tanto del paraguayo Omar Alderete que nuevamente jugó un gran cotejo.
Septiembre 21, 2025 01:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Ramón Sosa
Fútbol Internacional
Mucha emoción de Ramón Sosa tras su primer gol
Ramón Sosa se emocionó hasta las lágrimas tras anotar su primer tanto con la casaca del Palmeiras en el juego que su equipo sostuvo con el Fortaleza.
Septiembre 21, 2025 10:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Benfica
Fútbol Internacional
José Mourinho debuta con una victoria
José Mourinho, anunciado esta semana como el nuevo entrenador del Benfica, logró este sábado su primera victoria en su vuelta a la Liga de Portugal con un 0 a 3 contra el AVS.
Septiembre 20, 2025 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más