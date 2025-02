Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, en charla con FALG (1080 AM), expuso ayer su posición acerca del gerenciamiento que integra Miguel Brunotte con el Independiente de Campo Grande, de la Intermedia.

“El amigo Miguel no es un hombre de fútbol, porque yo en mi vida me metería con otro equipo que no sea Olimpia por más que me vaya a recoger petróleo; respeto lo que hace, pero no es de futbolero, es más bien por lo económico esto”, planteó Scavone.

“Como olimpista, mi vida está en el Olimpia y no estaría en paralelo con alguna otra institución”, sumó el dirigente, remarcando que Brunotte “en un corto plazo estuvo como presidente del Olimpia y él firmó y fue codeudor de la deuda monumental que dejó esa administración en el club. Su firma está documentada en todos los compromisos que el Olimpia tiene que pagar, pero es su decisión. Yo no lo haría, meterme en algo que no tenga que ver con Olimpia”.

Scavone también puntualizó acerca de César Argüello, otra figura de mucho arraigo con la institución: “Una lástima que Argüello esté en este proyecto, igualmente es un enfermo olimpista, parte de la Barra del 79 y que siempre fue hombre fiel al club. Yy no me gustan estos proyectos en paralelo en el fútbol, con gente muy identificada con un equipo como lo es Olimpia”.

Abordando el tema del torneo local, Óscar Vicente planteó: “Los árbitros estaban bien hasta que le rompieron la tibia a Olveira; no hubo sanción para el jugador que le terminó lesionando, y es una vergüenza que se manejen de esa manera ciertos criterios, ya que el único perjudicado resultó Olimpia”.