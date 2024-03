Miguel Cardona se va con la labor hecha

En charla con Urbana al Máximo (106.9 FM), Miguel Cardona contó que se va con la misión hecha, tras bajar considerablemente el pasivo de la institución y con tres copas nuevas para la vitrina franjeada.

“Cuando tomamos el Olimpia, la deuda era de 72 millones de dólares; pudimos bajar cerca de 33 millones y la deuda está en 38 millones de dólares. El cáncer más grande del Olimpia es su deuda”, contó Cardona.

Además, remarcó de su gestión: “Irme con 3 títulos, yéndome bajando más de USD 30 millones en deudas, es muy satisfactorio. Solucionamos 19 casos FIFA en 14 meses”.

La amenaza fue real, Olimpia pudo perder la categoría por deudas, algo que sin dudas Cardona pudo desactivar.

RELEVO. La confianza en Rodrigo Nogués, su tesorero, próximamente presidente, fue crucial. “A Coto lo llamaba a cualquier hora y estaba presente, tomamos decisiones cruciales, y estará al 110% para el club, como Olimpia necesita que su presidente esté”, dijo Cardona.

En lo deportivo, Cardona valoró a Palermo: “Desde que llegó empezó a involucrarse con el club, saludó desde al portero como al cocinero. Es un hombre involucrado que le puede dar muchas cosas al Olimpia”. De momento lleva 4 puntos de 6 posibles.

Para Palermo, equipo que gana...

“Equipo que gana, no se toca”, dice una vieja frase del fútbol. Martín Palermo, entrenador franjeado, mantendrá el mismo once que arrancó en el clásico más añejo para recibir mañana a las 20:30 a Luqueño, en el Defensores. Este es con: Olveira; Espínola, Barreto, Salcedo y Román; Cardozo, Franco, Ortiz y Fernández; Pratto y Parzajuk. Las entradas van desde los G. 100.000 (VIP Albirroja), G. 80.000 (Preferencia C, G. 60.000 (Preferencias A, B, D y E), G. 40.000 Plateas y G. 20.000 Graderías.

Fuente: Última Hora