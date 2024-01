Luqueño y Sol de América se reparten los puntos en la República

Sportivo Luqueño y Sol de América empataron este sábado 1-1 en el estadio Feliciano Cáceres por la fecha 3 del torneo Apertura. Cristian Amarilla y Alex Álvarez decretaron la igualdad.

EL PARTIDO. El primer tiempo se disputó con dientes apretados, los equipos protagonizaron muchas batallas en el mediocampo y, por ende, quitaron claridad a sus avances.

El Auriazul trató de imponer más intensidad y pudo rematar hacia el arco con Rodi Ferreira, en dos ocasiones, y con el juvenil Ángel González, quienes sacaron los tiros sin suerte.

Posteriormente, ya en las cercanías del descanso, Pablo Aguilar merodeó el gol al ganar en el juego aéreo y mandar la pelota muy cerca del palo del arco defendido por Gerardo Ortiz.

El Danzarín, por su parte, también respondió en zona enemiga con remates de Cristian Amarilla y Víctor Barrios, pero ambos balones no encontraron la portería de Alfredo Aguilar.

En el complemento, antes de que el minutero del reloj realice tantos giros, se vivieron emociones seguidas en la República. El primero en golpear fue el Unicolor con Cristian Amarilla, a los 51 minutos del compromiso, en una acción en la que definió muy rápido.

Más veloz fue el Chanchón en su respuesta, que segundos después festejó la paridad con Alex Álvarez. El atacante ganó en la arremetida a Rolando García Guerreño y definió con potencia para desatar la algarabía y de paso instaurar la tranquilidad en el público local.

El Emperador no se contentó con el empate, hizo cambios ofensivos, entre los que estaba el experimentado Lucas Barrios, pero ya no pudo desnivelar para quedarse con los tres puntos. En la agonía casi se quedó con las manos vacías por el cabezazo de García Guerreño que no celebró por la estirada de portero. El 1-1 define con justicia el trámite global del encuentro.

Con este resultado, Sportivo Luqueño sumó cuatro unidades en el certamen, mientras que los Dragones Azules aún no pueden ganar en su vuelta a la Primera División del fútbol paraguayo. En la siguiente jornada, la cuarta, Luqueño visitará a Tacuary, en tanto Sol de América será anfitrión de Sportivo Trinidense.