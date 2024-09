Luqueño denunciará al juez

“Realmente este árbitro (Álvaro Giménez) o el cuerpo arbitral ha demostrado incapacidad técnica desde el inicio del partido y hay jugadas puntuales donde se muestran claramente que Luqueño fue perjudicado en todo el partido”, expresó Rodríguez durante el programa Día a Día que se emite por Telefuturo.

El dirigente refirió que realizarán la denuncia correspondiente al Tribunal de la APF para sancionar al juez. “Vamos a realizar una denuncia ante el Tribunal, esperemos que realmente tomen cartas en el asunto”.

Por otra parte, en FALG habló el capitán y referente de Luqueño, Rodrigo Rojas, quien fue expulsado con roja directa a los 45+1' del primer tiempo. “Lo que más me indignó de la expulsión es que el árbitro me dijo que no observó intención, yo no tenía dónde bajar mi pie, pero, finalmente, le llama el VAR, le muestran en cámara lenta y le inducen a que cambie de decisión”, señaló Rojas y añadió que “el árbitro no tuvo la personalidad de ratificar lo que vio en tiempo real”.