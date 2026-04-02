06 abr. 2026
Fútbol Internacional

Luis Enrique y Dembelé, entrenador y jugador mejor pagados en Francia

Con un millón de euros brutos al mes, el entrenador español del PSG, Luis Enrique Martínez, encabeza con mucha distancia la lista de entrenadores mejores pagados de la Liga francesa.

Abril 02, 2026 02:35 p. m. • 
Por Redacción D10
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Luis Enrique y Dembelé, entrenador y jugador del PSG de Francia.

Foto: EFE

Con un millón de euros brutos al mes, el entrenador español del PSG, Luis Enrique Martínez, encabeza con mucha distancia la lista de entrenadores mejores pagados de la Liga francesa, mientras Ousmane Dembélé, estrella del PSG y Balón de Oro, lidera el ránking entre los jugadores, con 1,5 millones al mes.

Según las estimaciones publicadas este jueves por L’Équipe, que no incluyen las primas por rendimiento ni otras variables, el central ecuatoriano Willian Pacho, del PSG, es el noveno futbolista de la Ligue 1 mejor remunerado, con 800.000 euros mensuales, al mismo nivel que sus compañeros de equipo el portugués Nuno Mendes y el español Fabián Ruiz.

El diario deportivo también desvela lo que el Olympique Lyon paga mensualmente a la nueva estrella del campeonato francés, el delantero brasileño Endrick: 210.000 euros brutos mensuales.

No obstante, esta cantidad representa la mitad de la remuneración del internacional ‘canarinho’, pues el Real Madrid, club que lo ha cedido hasta junio, paga la otra mitad.

Los jugadores del PSG copan la lista de mejor pagados, con los 14 primeros nombres. Así, hay que esperar hasta el decimoquinto lugar para encontrar a un futbolista que no sea del club del suroeste de París: el medio danés Pierre-Emile Højbjerg, del Olympique de Marsella.

Højbjerg se embolsa 500.000 euros brutos al mes, lo mismo que Desiré Doué y Lucas Chevalier, ambos del PSG.

Tras Dembélé, figuran el brasileño Marquinhos (1,12 millones mensuales), Achraf Hakimi (1,1 millones) y Lucas Hernández (1,1 millones), todos del PSG.

Sorprende el quinto puesto salarial a Warren Zaïre-Emery, con 950.000 euros, por delante de compañeros co más relevancia en el juego del equipo como los portugueses Vitinha y Joao Neves (900.000) y el georgiano Kvaratskhelia (900.000).

Luis Enrique gana mensualmente más del doble que el segundo entrenador mejor pagado en Francia, el portugués Paulo Fonseca, preparador del Lyon (350.000 euros).

En la parte baja de esa lista, en un decimocuarto puesto de 18, figura el técnico del Toulouse, el español Carles Martínez Novell (50.000 euros).

L’Équipe adelanta que el salario del entrenador asturiano mejorará sustancialmente si renueva su contrato que vence en 2027, hasta los 20 millones anuales, colocándose a la altura de los técnicos mejor remunerado del planeta, como Pep Guardiola, Diego Pablo Simeone, Simone Inzaghi o Mikel Arteta.

En salarios mensuales brutos medios, el PSG encabeza con 650.000 euros (un poco más que los 647.000 de la pasada temporada), seguido por el Marsella (300.000) y el Mónaco (140.000). EFE

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Redacción D10
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