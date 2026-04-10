10 abr. 2026
Fútbol Internacional

Lautaro recae de su lesión y no jugará ante el Como 1907

El argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, quien volvió a jugar el pasado domingo tras casi dos meses de lesión, ha sufrido molestias de nuevo en el sóleo de la pierna izquierda y será baja en el partido ante el Como 1907 -equipo dirigido por el español Cesc Fàbregas-, informó este viernes el club.

Abril 10, 2026 12:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Lautaro Martínez

Lautaro, jugador del Inter.

Foto: Gentileza - Lautaro Martínez

“Lautaro Martínez se ha sometido hoy a exámenes clínicos e instrumentales. Las pruebas han detectado una leve sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda. La situación del delantero argentino será evaluada de nuevo en los próximos días”, señaló el conjunto ‘nerazzurri’ en un comunicado.

El atacante, que reapareció en la jornada anterior firmando un doblete frente a la Roma tras superar la lesión sufrida en el sóleo el pasado 18 de febrero en el encuentro de Liga de Campeones ante el Bodø-Glimt, no estará disponible para este partido con el equipo dirigido por el rumano Cristian Chivu.

Además, su participación en el encuentro del 17 de abril frente al Cagliari y en el partido de vuelta de las semifinales de Copa, el 21 de abril, nuevamente ante el Como, sigue en duda.

Su ausencia afectó notablemente al equipo, que en los siete partidos sin su capitán solo logró dos victorias, con una notable bajada en la efectividad de cara a portería.

La pasada jornada de Serie A regresó al once ante el Roma y lo hizo con un doblete en la victoria por 5-2, confirmando su recuperación y su impacto inmediato en el equipo en la lucha por el ‘Scudetto’.

Este triunfo permitió al Inter consolidarse en lo más alto de la tabla, con siete puntos de ventaja sobre el Nápoles y nueve sobre el Milan.

Chivu cuenta con dos opciones principales para sustituir y acompañar en la delantera a Marcus Thuram: el italiano Pio Esposito o el francés Ange-Yoan Bonny.

Lautaro Martínez Inter
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HFb3HeVXkAA3H_V.jpeg
Fútbol Internacional
El nueve “sin gol” que amargó a Cerro
Sporting Cristal superó a Cerro Porteño con un tanto de un inesperado héroe.
Abril 09, 2026 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Hansi Flick
Fútbol Internacional
Flick critica al VAR por no revisar un posible penal para el Barcelona
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado muy crítico con el VAR por no revisar unas manos de Marc Pubill en el interior del área en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que su equipo perdió (0-2) en el Spotify Camp Nou frente al Atlético de Madrid.
Abril 08, 2026 07:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Atlético de Madrid.jpg
Fútbol Internacional
Atlético de Madrid y un mazazo al Barcelona en el Camp Nou
El Atlético de Madrid se convirtió en el primer equipo visitante en conquistar el remodelado Spotify Camp Nou (0-2), donde castigó al Barcelona y acaricia las semifinales de la Champions Legue.
Abril 08, 2026 06:17 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ITA-SERIEA-ROMA-CAGLIARI
Fútbol Internacional
El fútbol italiano pierde 730 millones al año
El fútbol italiano pierde 730 millones al año, es colista en regates, presión y, sobre todo, desaprovecha su talento nacional, opacado por el gran peso de extranjeros en la Serie A y con sólo dos canteras que figuran entre las 50 mejores, según un informe publicado este miércoles por Gabriele Gravina, expresidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).
Abril 08, 2026 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
sporting-cp-0-1-arsenal-stats-kai-havertz-strikes-at-the-death-to-earn-narrow-first-leg-win.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal levanta cabeza en Lisboa
Los Gunners enderezaron el rumbo tras vencer 1-0 al Sporting de Portugal, este martes en Lisboa en la ida de cuartos de Champions.
Abril 07, 2026 06:42 p. m.
 · 
Redacción D10
luis-diaz-gol-bayern-real-madrid.webp
Fútbol Internacional
El Bayern Múnich asalta el Bernabéu con un Manuel Neuer eterno
Con goles del colombiano Luis Díaz (41') y Harry Kane (46') Bayern venció al Real Madrid que se rebeló en la recta final con un gol de Kylian Mbappé (74').
Abril 07, 2026 06:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más