Dortmund desiste en la Bundesliga, el Leverkusen cree en la Champions

El revés de este sábado lo destierra del liderato de forma inequívoca, pero su plaza actual no corre ningún tipo de riesgo, siempre que no se deje ir de aquí al final ante la falta de expectativas que le restan hasta el cierre del campeonato a mediados de mayo; al contrario que al Bayer Leverkusen, que no sólo compite de menos a más por alcanzar un lugar en la próxima Liga de Campeones, sino también persiste su esperanza en la Copa de Alemania, aunque su rival en semifinales es el Bayern. Y eso lo complica todo en exceso.

El triunfo de este sábado fue un impulso crucial para el Bayer Leverkusen, que aún sufrió en el tramo final para sostener la victoria con un remate al travesaño de Guirassy y un zurdazo de Julian Brandt, pero que se apunta a la competencia por la tercera y la cuarta posición con dos triunfos seguidos, confrontado por esos puestos al Leipzig, al Stuttgart y al Hoffenheim.

El único gol del duelo fue de Robert Andrich, que simplemente probó suerte en el minuto 42. Un balón suelto fuera del área lo invitó a un control cómodo y un derechazo cruzado. Ni el mejor que habrá hecho en su carrera, ni el más potente, ni el más ajustado. Su recorrido, quizá la cantidad de jugadores interpuestos en el ángulo de visión del portero Gregor Kobel, lo transformó en el 0-1 cuando el descanso se intuía con el empate a cero.

Sorprendido el Borussia Dortmund y su portero, entusiasta la celebración del internacional alemán, las gradas repletas del Signal Iduna Park entendieron, si no lo habían entendido aún, que la Bundesliga será de nuevo del Bayern Múnich. También que su reacción ha sido demasiado tardía, con demasiados puntos en el camino al principio de todo, cuando el ritmo del líder fue realmente inaguantable. No habrá manera ya de competir por la cima, como poco hasta el próximo agosto en adelante.

Anotado el 0-1, el Dortmund rebuscó el empate en el segundo tiempo. Un cabezazo de Guirassy remarcó sus intenciones. Se fue demasiado alto. La repuesta de Patrick Schick, suplente de inicio, recurso después, la frustró Kobel, vencedor del duelo individual al que le faltó un remate más cruzado, más certero, porque lo estrelló directamente en la salida del guardameta.

No fue capaz el Dortmund ya de oponerse a la derrota, incluso con más ocasiones del Bayer Leverkusen, de nuevo frenado por otras dos paradas de Kobel. La mejor forma de enmendar el aparente error que le costó el 0-1 a su equipo, pero insuficiente para reponer todo lo perdido en aquel disparo de Andrich. Es una derrota ya definitiva para la Bundesliga, pero ya estaba perdida mucho tiempo antes.

- Ficha técnica:

0 - Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Nico Schlotterbeck, Bensenbaini; Ryerson (Kabar, m. 76), Sabitzer (Chukwuemeka, m. 64), Jobe Bellingham (Salih Ozcan, m. 76), Brandt, Svensson (Beier, m. 60); Guirassy y Fabio Silva (Inacio, m. 64).

1 - Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich, Badé, Tapsoba; Culbreath (Lucas Vázquez, m. 74), Exequiel Palacios, Aleix García, Grimaldo; Maza (Tillman, m. 92), Tella (Poku, m. 74); Kofane (Schick, m. 54).

Gol: 0-1, m. 42: Andrich.

Árbitro: Deniz Aytekin. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Bensenbaini (m. 5), Guirassy (m. 45) y Beier (m. 63).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Bundesliga alemana, disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund ante unos 80.000 espectadores. EFE