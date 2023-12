Los cruces de octavos de final

La Real Sociedad se llevó la peor suerte al quedar emparejada con el PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones, que harán que el técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se reencuentre con el Inter; que el Barcelona vuelva al campo del Nápoles y que el Real Madrid se mida al Leipzig.

La UEFA celebró este mediodía en su sede de Nyon (Suiza) los emparejamientos de la primera eliminatoria de la competición, en la que los otros cruces enfrentarán al Oporto con el Arsenal de Mikel Arteta, al PSV Eindhoven con el Borussia Dortmud, al Lazio con el Bayern Múnich y al Copenhague con el último campeón, el Manchester City.

El fútbol español fue el más representado con cuatro clubes, los cuatro clasificados para octavos como primeros de grupo, lo que les hará ser visitantes en la eliminatoria. los partidos de ida serán los días 13 y 14 y 20 y 21 de febrero y los de vuelta en marzo, los días 5 y 6 y 12 y 13.

La suerte fue más esquiva para el once de Imanol Alguacil, que lleva una campaña impecable en Europa. Tras su clasificación histórica para octavos ahora se jugará seguir adelante contra uno de los principales “cocos”, el once de Luis Enrique Martínez, aunque hasta la última jornada del grupo no tuvo claro su pase.

Un empate con el Borussia Dortmund y el triunfo del Milán sobre el Newcastle le dieron el pasaporte para seguir peleando por una competición que se resiste año tras año al líder de la liga gala

También el Atlético de Madrid tendrá un rival complicado en el Inter de Milán, último subcampeon, y líder de la Liga italiana. El equipo que dirige el italiano Simone Inzaghi se clasificó como segundo del grupo D, solo aventajado por la diferencia de goles por la Real Sociedad, con la que empató en sus dos enfrentamientos.

La eliminatoria supondrá la vuelta del técnico argentino Diego Pablo Siemone al campo del que fue su equipo como jugador entre 1997 y 1999, y con el que ganó una Copa de la UEFA.

Los rojiblancos celebraron hace días su regreso a los octavos de final de la “Champions” con un 2-0 sobre el Lazio y la vigésima victoria consecutiva en su estadio, y como el segundo más goleador tras el City con 17 tantos, frente a los 16 del Arsenal y el Real Madrid.

El Barcelona volverá al estadio Diego Armando Maradona dos años después de lograr allí su clasificación para los octavos de final de la Liga Europa, en la primera de las dos temporadas en las que quedó fuera de la “Champions” en la fase de grupos.

Visitará al Nápoles, cuarto finalista de la temporada pasada, al que ya superó en Europa en la primera etapa de Xavi Hernández en el banquillo. La contundente victoria (2-4) en el choque de vuelta, con y goles de Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Pique´y Aubameyang, tras el 1-1 registrado en el Camp Nou, hizo que el Barça dejara sin opciones al equipo del italiano Walter Mazzarri

En su competición fetiche y en busca de la que sería la decimoquinta, el Real Madrid se jugará estar en cuartos con el Leipzig alemán, un rival al que se midió en la fase de grupos de la temporada pasada, que sigue adelante como segundo del grupo que lideró el Manchester City, por delante del Young Boys y el Estrella Roja.

Sus dos únicas derrotas han sido precisamente con el City, que fue el que el año pasado le dejó fuera en octavos de final.

El equipo de Marco Rose se codea en lo alto de la Bundesliga con el Lverkusen de Xabi Alonso, líder e invicto, y el Bayern Munich. Su última victoria sobre el Hoffenheim (3-1) le dejan 7 puntos del primero y a 3 del segundo.

En un momento delicado en la Premier -tres partidos seguidos sin ganar-, el City de Pep Guardiola seguirá con su defensa del título frente al Copenhague. El club danés vuelve a esta fase desde 2011 y hace un año ya se cruzó con el de Manchester en su grupo.

El Manchester City se impuso por 5-0 al Copenhague en la fase de grupos de la temporada pasada, y empató a cero en Dinamarca en el partido de vuelta. El club inglés también tiene a su favor otra estadística previa, cuando eliminó a los daneses en los octavos de final de la Copa de la UEFA 2008/09 (2-2 a domicilio, 2-1 en casa).

El Bayern Múnich, seis veces campeón, quedó emparejado con el Lazio, frente al que ya se impuso en esta misma ronda de octavos la temporada 2020/21, con un 1-4 en Roma y un 2-1 en Múnich.

Como primero de grupo, el equipo alemán jugará la vuelta en su casa igual que el Arsenal de Mikel Arteta, que lidera de nuevo la liga inglesa y que tendrá que visitar al Oporto, eliminado el año pasado por el Inter de Milán y segundo en el grupo del Barcelona, solo aventajado por este por la diferencia de goles.

PSV Eindhoven y Borussia Dortmund resolverán la otra eliminatoria, entre dos equipos cuyos únicos enfrentamientos se remontan a hace más de veinte años, en la primera fase de grupos de la temporada 2002/03. Entonces la victoria fue para el alemán (1-3) en Eindhoven, con empate (1-1) en Dortmund.

- Ida (13/14/20/21-02/2024)

Porto - Arsenal

Napoli - Barcelona

PSG - Real Sociedad

Inter de Milán - Atlético Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern Múnich

Copenhagen - Mancheste City

Leipzig - Real Madrid

- Vuelta (5/6/12/13/-03-2024)

Arsenal - Porto

Barcelona - Napoli

Real Sociedad - PSG

Atlético Madrid - Inter de Milán

Borussia Dortmund - PSV Eindhoven

Bayern Múnich - Lazio

Manchester City - Copenhagen

Real Madrid - Leipzig