Liverpool-Manchester City, el plato fuerte de la Cartelera Deportiva

El partido más importante de la Cartelera Deportiva del fin de semana se encuentra en la Premier League y hace referencia en el partido que protagonizarán Liverpool y Manchester City en Alfield, el domingo, desde las 12:45 hora paraguaya.

Ambos elencos pretenden la corona, aunque el tercero en discordia, el Arsenal, tampoco afloja. Sin embargo, el duelo entre los rojos y celestes es muy esperado por los fanáticos de todo el mundo. La diferencia es mínima, de un punto, a favor del elenco que será anfitrión.

LA AGENDA EN LA PREMIER LEAGUE

Guardiola y Klopp se verán las caras en la Premier League. Foto: EFE

Sábado 9 de marzo

9:30 Manchester United vs Everton

14:30 Arsebak vs Brentford

Domingo 10 de marzo

10:00 Aston Villa vs Tottenham

11:00 Brighton vs Forest

12:45 Liverpoll vs Manchester City

LA AGENDA DEL FÚTBOL LOCAL

Jean Fernandes, arquero de Cerro Porteño, celebra un gol. Foto: Sebastiao Moreira/EFE

Viernes 8 de marzo

18:00 Sol de América vs Nacional

20:30 2 de Mayo vs General Caballero

Sábado 9 de marzo

19:30 Cerro Porteño vs Tacuary

Domingo 10 de marzo

18:00 Sportivo Trinidense vs Olimpia

20:30 Sportivo Luqueño vs Guaraní

Lunes 11 de marzo

19:30 Libertad vs Sportivo Ameliano

EL INTER QUIERE DAR OTRO PASO DE CAMPEÓN

El argentino Lautaro Martínez celebra un gol con el Inter, Foto: Alessandro Di Marco/EFE

Viernes 8 de marzo

16:45 Napoli vs Torino

Sábado 9 de marzo

14:00 Bolinia vs Inter

Domingo 10 de marzo

11:00 Milan vs Empoli

14:00 Juventus vs Atalanta

16:45 Fiorentina vs Roma

EL REAL MADRID, POR MANTENER VENTAJA

Toni Kroos durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Granada. Foto: Sergio Pérez/EFE

Viernes 8 de marzo

17:00 Barcelona vs Mallorca

Sábado 9 de marzo

10:00 Valencia vs Getafe

12:15 Cádiz vs Atlético de Madrid

Domingo 10 de marzo

14:30 Real Madrid vs Celta

PROPUESTAS EN FRANCIA Y ALEMANIA

El delantero del PSG Kylian Mbappé celebra su segundo gol ante la Real Sociedad. Foto: Juan Herrero/EFE

Sábado 9 de marzo

11:30 Bayer Múnich vs Mainz

11:30 Leipzig vs Darmstadt

14:30 Bremen vs Dortmund

Domingo 10 de marzo

09:00 PSG vs Reims

15:30 Leverkusen vs Wolfsburg

16:45 Marsellla vs Nantes.