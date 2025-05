Cartelera deportiva del fin de semana

Se pone en marcha otro fin de semana, cargado de acción en las principales ligas del mundo. Si bien, varias torneos ya tienen a sus respectivos monarcas, la atención siempre se centra en lo que hagan los compatriotas.

Acá el listado con los principales duelos

VIERNES 16 DE MAYO

15.30 – Aston Villa vs. Tottengham Hotspur – Premier League

16.15 – Chelsea vs. Manchester United – Premier League

17.00 – Recoleta vs. Tembetary – Torneo Apertura

19.30 – Cerro Porteño vs. General Caballero – Torneo Apertura

SÁBADO 17 DE MAYO

10.30 – Borussia Dortmund vs. Holstein – Bundesliga

10.30 – Hoffenheim vs. Bayern Múnich – Bundesliga

12.30 – Crystal Palace vs. Manchester City – FA Cup

16.00 – PSG vs. Auxerre – Ligue 1

17.00 – Nacional vs. Sportivo Luqueño – Torneo Apertura

17.30 – New York City vs. New York Red Bulls - MLS

19.30 – Libertad vs. Sportivo Trinidense – Torneo Apertura

20.30 – Atlanta United vs. Philadelphia – MLS

21.00 – San Pablo vs. Gremio – Liga Brasileña

22.00 – Toluca vs. Tigres – Liga MX

DOMINGO 18 DE MAYO

10.15 – West Ham vs. Nottingham Forest – Premier League

11.00 – Leicester City vs. Ipswich Town – Premier League

14.00 – Barcelona vs. Villarreal – Liga de España

14.00 – Mallorca vs. Getafe – Liga de España

14.00 – Sevilla vs. Real Madrid – Liga de España

15.45 – Roma vs. Milan – Serie A

15.45 – Inter vs. Lazio – Serie A

15.45 – Juventus vs. Udinese – Serie A

15.45 – Lecce vs. Torino – Serie A

15.45 – Parma vs. Napoli – Serie A

16.00 – Corinthians vs. Santos – Liga Brasileña

17.00 – 2 de Mayo vs. Olimpia – Torneo Apertura

18.30 – Bragantino vs. Palmeiras – Liga Brasileña

19.30 – Guaraní vs. Sportivo Ameliano - Torneo Apertura

20.00 – Inter Miami vs. Orlando City - MLS

22.15 - América vs. Cruz Azul – Liga MX