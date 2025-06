Listos para un evento histórico

A 40 días para el inicio oficial de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, Paraguay está listo para albergar el evento multideportivo más grande de su historia, tal como califica la coordinadora adjunta, Larissa Schaerer, y el director del Comité Organizador local, el legendario Víctor Pecci.

La cita, que comenzará el 9 y se extenderá hasta el 23 de agosto de este año, es la más importante para los jóvenes atletas en Latinoamérica, nacidos entre el 2003 y el 2013.

“Lógicamente, un poco ansiosos. Estamos muy bien organizados, además está la experiencia del 2022, que fue todo un éxito, pero este es un compromiso más grande porque vienen 41 países de América”, afirmó Pecci en charla con el Diario Última Hora.

De acuerdo con su apreciación, las instalaciones están listas en un 99%. Valoró el trabajo que se está haciendo “con mucha pasión, sabiendo lo que se juega Paraguay en el sentido de la imagen”. “Si sale todo bien, nos puede llevar a otros eventos de mayor envergadura”, aseguró haciendo referencia a los Panamericanos de mayores y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Sobre la importancia de este acontecimiento, este certamen en particular dejará como legado “formación, experiencia e insfraestructura”. “Es un evento que yo considero imprescindible, importantísimo para los jóvenes. A Paraguay le sirve para motivar a nuestros atletas de las diferentes disciplinas y le sirve de formación para los eventos más grandes”, apuntó. “Están en una edad en la que ellos necesitan de esta experiencia y aprendizaje, no solo por los Juegos, sino por toda la preparación que están teniendo estos chicos, que están viajando por el exterior compitiendo en gran nivel”, destacó.

EMBAJADORA PARAGUAYA. La compatriota Nicole Martínez (21 años), atleta de remo, fue nombrada como embajadora oficial de estos Juegos, junto con otros seis deportistas, que harán parte de la campaña del Team Panam Sports.

Con varias medallas en su poder, como la conseguida en los Panamericanos Junior de Cali 2021, la campeona sudamericana y medallista panamericana se mostró feliz por esta designación.

“Me siento muy honrada, privilegiada de estar con esos grandes atletas; esto me motiva para seguir entrenando y me motiva a enfocarme en la meta de dejar a Paraguay en lo más alto, no solo en el single, sino también en los otros botes con mis compañeras de equipo”, resaltó a ÚH.

Competir en casa, según Nicole, “es algo que no se puede explicar”. “Te da un empujoncito extra, ya tuvimos en esa experiencia en el 2022, realmente nos ayudó muchísimo a conseguir muchas medallas, yo creo que será la misma historia”, refirió.

En otro momento, resaltó el crecimiento de esta disciplina por el acompañamiento que están teniendo de parte de las autoridades y las instituciones. “El remo sigue creciendo, sigue avanzando”, destacó.

Martínez se encuentra entrenando en Orlando, Florida. Posteriormente, se irá a Polonia, al Mundial Sub 23 en una competencia preparatoria para luego dejar todo en la Bahía de Asunción.

INAUGURACIÓN. La segunda edición de los Panamericanos Junior reunirá a unos 4.206 concursantes, que arribarán de los 41 países miembros de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), para competir en Asunción, en Luque y Encarnación. La inauguración será en el estadio Defensores del Chaco.

El 6 de julio se encenderá el fuego panamericano en las Misiones Jesuíticas de Santísima Trinidad y será trasladado por las capitales de los 17 departamentos del país.

Una obra moderna

La construcción del Centro Acuático Olímpico, que se inaugurará el próximo 5 de julio, a las 10:30 de la mañana, “es la obra más importante” para este evento, según calificó Pecci. “Reúne todas las condiciones que requiere la Federación de Natación para hacer, inclusive, mundiales”, dijo. “Creo que es la pileta olímpica cubierta de 50 metros más moderna de Sudamérica”, agregó al respecto.

CIFRAS. 42 disciplinas, de un total de 28 deportes, se verán en esta edición. Participan atletas menores de 23 años. 216 cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027 estarán en disputa (200 individuales y 16 colectivos). 4.206 atletas Sub 23 competirán en los Juegos Panamericanos Junior en nuestro país, provenientes de 41 países.