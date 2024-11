Las flechas ahora apuntan al vicecampeonato

Alan Pereira alcanzó cuatro goles en el torneo Clausura con Guaraní, una marca que agrada al ofensivo en lo personal, pero no convence en lo colectivo.

“A nivel personal superbién, sumando goles, a nivel colectivo no logramos el objetivo que nos propusimos, tuvimos un golpe duro al perder la semifinal de Copa Paraguay que nos abría muchas puertas, pero deja un aprendizaje. Trabajamos esta temporada para campeonar, no se nos dio en algunos partidos, terminar en un vicecampeonato sería lo primordial ahora”, dijo Pereira en charla con la 1080 AM.