La queja de Gastón Olveira

Cerro Porteño y Olimpia igualaron 1-1 en La Nueva Olla por la sexta fecha del torneo Clausura en un encuentro donde el portero franjeado Gastón Olveira fue la gran figura.

Olveira analizó el encuentro con cierto fastidio por el resultado. “Una pena, no pudimos sostener la ventaja y por un descuido se da el penal donde nos lograron empatar”, analizó.

Mientras seguía dialogando, Olveira decidió hacer una pausa porque se registró un inconveniente entre gente de la utilería de Cerro Porteño y prensa de Olimpia. “Si no vamos a respetar los espacios, me parece que... Bueno, nos tenemos que bancar que en el vestuario nos corten el agua, no nos prendan el aire acondicionado”, declaró fastidiado.

Olimpia con el empate perdió el primer lugar de la clasificación. Actualmente se encuentra segundo con 12 unidades. El líder es 2 de Mayo con 14. Cerro Porteño se encuentra tercero con 11.