La caída de Luqueño fue sacatécnico, según el DT

En charla con Fútbol a lo Grande, Julio César Cáceres se refirió a las palabras que dijo en conferencia de prensa y de lo que sintió luego de caer de esa manera, en su cancha y ante su gente.

“Previo al partido ante Trinidense ya me di cuenta que algunos querían jugar e irse. Un profesional no debe ser así, terminé dolido. Terminé muy caliente, era un marcador para que yo renuncie o que me saquen”, señaló el DT.

Por otra parte, Cáceres afirmó que son dos las incorporaciones: Guillermo Hauché y el retorno de Aldo Parra, del Al Ittihad Kalba de Arabia.