Klopp: “Mi partido más espectacular fue contra el Barcelona”

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, recordó que el “partido más espectacular” que ha vivido con los ‘Reds’ fue la remontada por 4-0 ante el Barcelona en las semifinales de la Liga de Campeones de 2019.

El alemán, que dio su última rueda de prensa prepartido este viernes, recordó lo vivido ante el Barcelona en mayo de 2019, cuando le dieron la vuelta a un 3-0 adverso en la ida, para clasificarse a la final de la Champions que posteriormente ganaron contra el Tottenham Hotspur.

“El partido más espectacular fue contra el Barcelona. El mejor gol, el que marcó Alisson Becker contra el West Brom en 2021, la mejor asistencia la de Trent Alexander-Arnold contra el Barcelona, la mejor parada, de Alisson contra el Nápoles y el mejor gol de tacón el que hizo Sadio Mané”, explicó Klopp.

Pese a esto, Klopp aseguró que el mejor fútbol que han jugado nunca fue contra el Manchester City esta temporada. “Nunca habíamos controlado al City como lo hemos hecho este año. Les hemos ganado antes, varios partidos, pero nunca les pusimos tanta presión como esta vez”.

Durante su estancia de nueve años en el Liverpool, Klopp ha ganado todos los torneos posibles, incluyendo la Champions League en 2019 y la primera Premier League en treinta años para los ‘Reds’, pero también se perdieron dos ligas por un punto y se cayó en dos finales de Champions contra el Real Madrid, además de una de la Europa League.

“Está bien, sé que podríamos haber ganado más, pero no es algo que pueda cambiar. Perder la liga por un título te demuestra que lo has hecho muy bien. Los casi triunfos no estarán en los libros de historia, pero no puedes mirarlo de esa manera. No puedes hacerlo mejor ni diferente”, afirmó Klopp.

“Haber llegado a tres finales de Champions es un logro increíble. No sería feliz si pensara que podría haber hecho más, no pude. ¿Podría haberlo hecho mejor otra persona? Probablemente, pero yo no. El resto será juzgado por la gente y estoy seguro que la mayoría piensa que está bien”.

Recordando su tiempo en el Liverpool, Klopp definió al club de Anfield como “el mejor que se podría haber imaginado”.

“Cuanto más mayor eres, el tiempo se escurre entre tus dedos y miras atrás y piensas: “ha sido genial”. Hemos dado el máximo de nosotros y disfrutado lo máximo posible. Una década de mi vida es muchísimo tiempo, pero no olvidaré un solo día. He estado en el mejor club que podría haber imaginado, en una ciudad muy especial”.

“He recibido muchísimos correos y cartas en los últimos meses. Si respondiese a todos estaría aquí hasta 2028, así que me disculpo por no poder hacerlo. Algunas de las cartas me hicieron por lo que significa el club para tanta gente. Estos nueve años lo han significado todo para mí y eso me hace muy feliz”, terminó Klopp. EFE