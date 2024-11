Juventus y Paul Pogba acuerdan la rescisión de contrato

“Juventus y Paul Pogba anuncian que han acordado mutuamente rescindir el contrato de rendimiento deportivo a partir del 30 de noviembre de 2024. La ‘Juve’ desea a Paul todo lo mejor para su futuro profesional”, comunicó el club.

También el jugador, con un mensaje en redes sociales, hizo oficial su marcha en el mismo instante.

“Hay momentos en los que las cosas no salen como queremos, pero una cosa es cierta: el vínculo que tengo con vosotros, queridos aficionados, seguirá siendo inolvidable. Me habéis dado mucho, más de lo que puedo expresar con palabras, y siempre llevaré conmigo todo el cariño que me disteis. Estaréis siempre en mi corazón. Mucha suerte, Juventus”, publicó en Instagram.

Pogba, de 31 años, podrá volver a jugar a partir de marzo en cualquier equipo, al que llegará como agente libre después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) redujera la sanción por dopaje que le fue impuesta en septiembre de 2023 de 4 años a 18 meses.

El ‘Pulpo’ aseguró que su deseo era el de volver a jugar con la ‘Juve’ a partir de marzo, cuando terminará su sanción, pero el club siempre dejó entrever que su intención era la de rescindir el contrato del jugador.

Pogba podrá entrenarse a partir de enero y jugar a partir de marzo. La MLS estadounidense y el Inter de Miami asoman como las opciones más probables de destino para el internacional francés. EFE