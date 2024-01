Julio Enciso deja en alto al Paraguay

La expectativa de todo el país ante la primera vez que un paraguayo competía por un premio oficial de FIFA, no pudo ser satisfecha ayer con la victoria del compatriota Julio Enciso (19) en el Premio Puskás al Mejor Gol del Año, que finalmente quedó en manos del futbolista brasileño del Botafogo-SP, Guilherme Madruga.

Sin embargo, el tanto que Enciso con la camiseta del Brighton le hizo al Manchester City fue el segundo preferido por los capitanes y entrenadores que han votado en el evento. En el voto popular, el paraguayo quedó en tercer lugar, por detrás del ganador y de Nuno Santos, del Sporting de Lisboa, Portugal.

Enciso estuvo acompañado por su madre, Angelina Portillo, en el evento que tuvo lugar en Londres.

Messi, otra vez. Por tercera vez en su carrera, por segunda vez consecutiva, el argentino Lionel Messi se hizo acreedor del premio The Best al Mejor Jugador del 2023, superando al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé. Ninguno de los tres estuvo presente en la ceremonia de Londres.

Entre las mujeres, la española Aitana Bonmatí fue elegida la mejor del 2023. Al igual que Messi, Bonmartí también fue ganadora del Balón de Oro el año pasado, por lo que confirma su gran momento.

No obtuvo el Puskás en los premios The Best, pero fue el segundo más votado por colegas y entrenadores.

Guardiola, Mejor DT

Por primera vez, el entrenador español Josep Guardiola se hizo acreedor del The Best al Mejor Adiestrador del 2023, superando a los italianos Luciano Spalletti y Simone Inzaghi. Entre las mujeres, la neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, fue elegida la mejor. Thibaut Courtois; John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo Messi y Vinícius integran el onceno ideal.