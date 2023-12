Juan Iturbe y su felicidad por regresar a Cerro Porteño

Juan Manuel Iturbe fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Cerro Porteño en el regreso al club de sus amores luego de 12 años jugando en clubes del exterior.

El delantero de 30 años habló para las redes sociales de la institución y no ocultó su alegría por volver. “Soñaba con volver algún día con este club que me vio nacer. Me siento feliz tanto yo como mi familia”, arrancó diciendo.

Iturbe indicó que las veces que le tocó regresar a La Nueva Olla para seguir al equipo le daban unas ganas tremendas de entrar al campo de juego vestido de jugador. “Es un sentimiento único”, subrayó.

Juan Manuel Iturbe advirtió el tipo de jugador que el hincha azulgrana se va a encontrar. “La hinchada de Cerro me dio mucho y hoy quiero pagarles con muchos triunfos. Se van a encontrar con un tipo más maduro, que sabe lo que es ser profesional y sobre todo ser un ganador”, concluyó.