Jorge Martínez quiere volver con todo

Jorge Martínez dialogó con ÚH sobre sus inicios, su recuperación, sueños y la rutina de entrenamiento de un basquetbolista en nuestro país.

“Empecé desde muy pequeño, a los 4 años. Mi papá fue jugador y para ese entonces también ya empezaba su carrera como entrenador; él fue el que me llevó por primera vez a una cancha de básquet. Se fue volviendo una pasión y hasta hoy en día... Agradezco a mis padres por inculcarme el deporte desde muy chico, mi mamá también fue jugadora, de vóley en su caso, vengo de una familia de deportistas, así que ellos fueron los que me impulsaron a encontrar lo que me apasiona”.

CLUBES. ”Llevo 12 años jugando en Primera. Hice mi debut en el 2013 (a los 15 años) con el Club Atlético Ciudad Nueva, al año siguiente fui a Libertad donde estuve la mayor parte de mi carrera”. Con los Kings “firmé por la temporada 2024, ahora mismo quedo libre de vuelta y habría que renovar...”.

OBJETIVO. Para Martínez la meta “que siempre voy a perseguir es ganar la mayor cantidad de campeonatos que pueda. Y porque no, algún día llegar a ser el jugador con más títulos cosechados individualmente en Paraguay. Y un sueño sería poder jugar con mi hermanito menor Josué, que está por cumplir 13 años y también practica básquet”.

la RUTINA. El base cuenta cómo entrenan los equipos de básquet: “Por día, duran más o menos entre 3 a 4 horas en total, en dos turnos. Después depende de cada uno si quiere hacer trabajos extra. Personalmente, siempre que puedo me gusta dedicar por lo menos una hora más para mejorar en lo individual y trabajar en situaciones específicas. Las concentraciones no son habituales, por lo menos cuando se juega en Asunción. Pero sí cuando el equipo va de gira a jugar contra los del interior”.

UN TÉCNICO. ”Mi maestro y mentor desde la primera vez que agarré una pelota de básquet, el Prof. Óscar Choco Martínez. Hace varios años que no coincidimos en el mismo equipo, pero nunca dejó de ser mi entrenador, hasta hoy en día me sigue ayudando y exigiendo buscando mi mejor versión. Por cierto, también es mi papá ja,ja,ja”.

En cuanto a los torneos locales, el ex Libertad quiere mejorar “la duración de los torneos. En Paraguay, generalmente, tenemos competencia durante seis meses, más o menos, mientras en otros países de Sudamérica duran 8/9 meses como mínimo. Obviamente eso va de la mano con la cantidad de equipos que se presentan, y es necesario que se vayan sumando cada vez más clubes a la competición. Para esta temporada tengo entendido que serán 11 los equipos participantes, eso es un gran avance considerando que en el último torneo hubo solamente siete”. Finalmente, Martínez cuenta que está “en los últimos tramos de la recuperación (de rotura de ligamentos de la rodilla), cada día me voy sintiendo mejor, El apoyo fue total, al 100%. El club Olimpia se hizo cargo de todo, desde el día 1”.

¿Se puede vivir del básquet?

¿Puede en Paraguay un basquetbolista vivir de esta profesión? Jorge Martínez responde: “En muchos casos, sí. Pero también hay muchos casos en los que no. Te podría decir que es un 50/50. Porque lastimosamente no todos los clubes pueden darle la oportunidad a sus jugadores de dedicarse al 100% al básquet. Hay jugadores que también trabajan a la par de lo que es jugar este deporte en nuestro país”. En tanto el base se entusiasma con el torneo que arrancará el 24 de abril: “Al parecer habrá mucho movimiento en el mercado de pases. Y también porque este año se van a sumar más equipos”.