24 mar. 2026
Fútbol Internacional

Investigan a 40 jugadores y árbitros por supuesto amaño de apuestas en el fútbol checo

Al menos un jugador de la primera división checa, recién fichado por el Slavia de Praga, y cuatro árbitros de categorías inferiores están siendo investigados dentro de una operación policial en República Checa en la que decenas de personas han sido detenidas este martes, según informa los medios locales.

Marzo 24, 2026 10:05 a. m. • 
Por Redacción D10
HECZbuKXQAAzk5T.jpeg

El equipo de la Primera en la mira de la justicia.

Foto: @slaviaofficial

Esas cinco personas, cuya identidad ha sido filtrada por medios locales, se cuentan entre los más de 40 jugadores, árbitros y directivos de clubes que podrían estar implicados en los amaños, señaló el presidente de la Federación Checa de Fútbol, David Tundra

“Desde las 6.00 se está llevando a cabo una intervención de gran envergadura, probablemente la mayor en la historia del fútbol checo”, informó Tundra, a los miembros del comité ejecutivo de la federación, según informa la cadena CT24.

Tundra señaló que los clubes y personas investigados van desde la primera hasta la cuarta división, además de las ligas juveniles.

El presidente de la Federación afirmó que está haciendo todo lo posible “para que la mafia de las apuestas desaparezca del entorno del deporte checo”.

Esta redada es resultado de la cooperación entre la federación checa y la policía, según Tundra, y el portal deportivo iSport.cz indica que también Europol e Interpol participan en la operación, que habría estado precedida de una investigación que ha durado tres años.

“El abuso se da especialmente en Moravia (región oriental del país), en un 99 %, lo que afecta a decenas de personas”, añadió el directivo.

El jefe de la Fiscalía de Olomouc, Radim Dragoun, confirmó la redada policial en la que fueron detenidas “varias decenas de personas y se realizaron registros de viviendas y de otros locales y terrenos”.

Han participado en el dispositivo detectives de la oficina contra el crimen organizado (NCOZ), junto con agentes de la policía regional, que no han precisado el lugar de las detenciones ni el nombre de los sospechosos.

Fútbol Internacional amaños República Checa
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Jorge Bava
Fútbol Internacional
Nacional anuncia la llegada del entrenador Jorge Bava
El Nacional uruguayo anunció este domingo la llegada del entrenador Jorge Bava tras la salida de Jadson Viera luego de los resultados adversos del equipo tricolor en el Torneo Apertura del fútbol local.
Marzo 22, 2026 07:00 p. m.
 · 
Redacción D10
manchester city
Fútbol Internacional
Manchester City se proclama campeón de la Copa de la Liga
El Manchester City de Pep Guardiola se proclamó campeón de la Copa de la Liga tras vencer este domingo al Arsenal de Mikel Arteta (2-0) gracias a un doblete de Nico O’Reilly, ambos en la segunda parte.
Marzo 22, 2026 03:43 p. m.
HEBxH5pXMAAr-tE.jpeg
Fútbol Internacional
El Tottenham Hotspur sigue siendo un drama
El Tottenham Hotspur sigue sin levantar cabeza y encajó una rotunda derrota en casa (0-3) ante el Nottingham Forest, rival directo por la salvación, que deja a los ‘Spurs’ sin margen de maniobra, con un punto de ventaja sobre los puestos de descenso.
Marzo 22, 2026 01:56 p. m.
 · 
Redacción D10
HEBjOEQWsAAQYBZ.jpeg
Fútbol Internacional
El Sunderland de Alderete frustra al Newcastle
El Sunderland se impuso este domingo en el derbi de Tyne Wear ante el Newcastle United, que se adelantó por medio de Anthony Gordon, gracias a los goles de Chemsdine Talbi y Brian Bobbey, el último de ellos en el minuto 90.
Marzo 22, 2026 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava
Fútbol Internacional
El nuevo equipo de Jorge Bava
Jorge Bava, recientemente cesado de Cerro Porteño, arriba a un tricampeón de América.
Marzo 21, 2026 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEA
Fútbol Internacional
Everton ahonda en el mal momento del Chelsea
El brasileño Beto anotó un doblete en la victoria del Everton ante el Chelsea (3-0) y ahonda en el mal momento de los ‘blues’, que vienen de caer eliminados en octavos de la Liga de Campeones y de perder sus dos últimos encuentros de Premier League.
Marzo 21, 2026 04:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más