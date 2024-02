Inician trabajos de pretorneo

El próximo viernes 5 de abril se dará el puntapié inicial a la División Intermedia, torneo de la Segunda División del fútbol paraguayo, que tendrá una nueva temporada con 16 clubes buscando los dos ascensos a Primera División del 2025.

Serán dos ruedas de 15 partidos, ida y vuelta, con una fecha de adelanto por rueda, a disputarse entre semana.

En cuanto al reglamento, se redujeron la cantidad de jugadores extranjeros en cancha, pasando de cinco a cuatro por equipo.

Lo que sí se mantuvo del año pasado es la inclusión en cancha de jugadores Sub-19, que deberán sumar como mínimo 1.100 minutos disputados en todo el torneo. Caso contrario, el club que no cumpla deberá purgar con tres puntos menos en la tabla de posiciones y una multa económica.

Con respecto a los jugadores, cada entrenador podrá contar con 12 suplentes, aunque este aspecto no es obligatorio. Y cada estadio deberá tener la banca de suplentes con capacidad para 17 jugadores.

El descenso nuevamente se definirá por promedios; los tres equipos de peor promedio perderán la categoría e irán a categorías inferiores, dependiendo de su procedencia (equipos de APF bajarán a la Primera B, clubes del interior al Nacional B de UFI).

Primera experiencia. Entre los equipos debutantes está el 12 de Junio de Villa Hayes, equipo proveniente del Nacional B de la Unión de Fútbol del Interior, que viene de vencer en la promoción al Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y devolverá a la Región Occidental representación en la Intermedia.

Otro club debutante es Encarnación Fútbol Club, equipo formado recientemente tras ascender a la Intermedia por el Campeonato de Interligas, como Liga Encarnacena de Fútbol.

Resistencia, de la Chacarita, y Guaireña, de Villarrica, regresaron tras descender el año pasado de la Primera.

De los 18 equipos, seis ya saben lo que es ser campeón de este torneo: 3 de Febrero de Ciudad del Este (3 títulos), Resistencia, San Lorenzo, Independiente de Campo Grande, Rubio Ñu y Guaireña FC (se consagraron en una ocasión). La primera fecha enfrentará a Fernando de la Mora vs. 3 de Febrero, Colegiales vs. Encarnación FC, San Lorenzo vs. Martín Ledesma, Independiente vs. Guaireña, Resistencia vs. Pastoreo, Rubio Ñu vs. 12 de Junio, Santaní vs. Tembetary y Carapeguá vs. Recoleta.