Hoy comienzan los octavos de la Libertadores y la Suda

Hoy, a las 18:00, por el principal torneo del continente, el vigente campeón, Fluminense visitará en Porto Alegre al Gremio del paraguayo Mathías Villasanti, en un duelo de equipos brasileños.

A las 20:30, el Colo Colo, en el que juega Guillermo Paiva, será local en Santiago de Chile ante el Junior de Colombia.

A la misma hora, en Buenos Aires, San Lorenzo de Almagro, de Iván Leguizamón y Bruera, enfrentará al Atlético Mineiro de Junior Alonso.

La actividad en los octavos de final de la Libertadores seguirá mañana y el jueves, con los choques entre Peñarol y The Strongest, Talleres de Córdoba y River Plate, Botafogo y Palmeiras, Nacional de Montevideo vs. São Paulo, y Flamengo vs. Bolívar.

Sudamericana. Por su parte, por la Copa Sudamericana habrá dos partidos esta noche.

A las 18:00, el Huachipato chileno, de Cris Martínez, recibirá a Racing de Argentina, siempre por la ida de los octavos de final. A las 20:30, Bragantino será local ante el Corinthians de Ángel Romero. También mañana y el jueves tendremos choques decisivos: Rosario Central-Fortaleza, Palestino-Independiente de Medellín, Liga de Quito-Lanús, Libertad-Sportivo Ameliano, Athletico Paranaense-Belgrano y Boca Juniors-Cruzeiro. En ambos torneos, la revancha será la semana venidera.