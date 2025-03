Harrison: “Dimos un gran paso, fue un punto de oro”

“Dimos un gran paso, fue un punto de oro que a la larga nos va a brindar la chance de volver a un Mundial”, analizó Harrison, que apunta a conseguir su primera clasificación a un Mundial Absoluto, en su tercer intento como presidente de la APF.

Abordando lo que fue el vestuario post parido, en donde la alegría invadió al grupo por el gran partido realizado en Barranquilla, el directivo expuso: “Se habló de lo que son los jugadores, que hicieron un gran esfuerzo y un gran partido y se destacó eso junto a lo que es el profesor Alfaro”.

Acerca del dulce momento entre la Selección y la hinchada, Harrison enfatizó: “El plantel está muy bien, viviendo un romance que desde hace mucho no se podía saborear, y atrás de todo esto hay un trabajo largo que lastimosamente no lo podíamos disfrutar porque los resultados no acompañaban”, sumando con relación a lo realizado hasta el momento por el equipo: “Imagínense lo que es Colombia, al igual que Bolivia en El Alto y los demás que siempre son complicados, por eso creo que el punto tiene un valor importantísimo”.