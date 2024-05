Futsal FIFA: Olimpia golea a Cerro y festeja en el clásico

El Decano fue superior de principio a fin ante el Azulgrana que es el campeón Absoluto de la temporada anterior, para alcanzar su primer triunfo en el torneo, con anotaciones de Alex López 2, Jorge Valdez 2 e Iván González.

Para el Ciclón marcaron: Pedro Pascottini y Rodrigo Emmanuel Ayala.

Olimpia jugó y ganó con Ígor Insfrán; Christian Silva, Iván González, Hugo Martínez (c) y Enrique Franco. Alternaron: Marcio Ramírez, Mario Ortiz, Carlos Quintana, Diego Fukuoka, Alex López, Luciano Luraghi, Fabricio Vera, Jorge Valdez, Luciano Garozzo. DT: César Riveros.

Cerro Porteño: Giovani González; Renso Grasso, Pedro Pascottini, Emerson Salas y Junior Arana. Alternaron: Emmanuel Ayala (c), Nelson Bogarín, Enrique Areco, Alcides Giménez, Geovani Espinoza, Pablo Alcaraz, Jorge Espinoza, Elías Zalema y Vander Salas. DT: Benjamín Cáceres.

Árbitro: José Ocampo. Auxiliar: Feliciano Fariña. Tercero: Édgar Barrios. Cronometrista: Adriana Barrios.

Hoy prosigue la fecha con los duelos: Star’s vs. San Cristóbal (11:00 en Star’s), Campoalto vs. Exa Ysaty (18:00 en Sol) y Villa Hayes vs. Colonial (19:00 en Villa Hayes).