Futsal: Cerro golea y viene el clásico

El Azulgrana tumbó a Presidente Hayes por a 5 a 1, ayer en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Anotaron para el Ciclón: Emmanuel Ayala, en dos oportunidades; Pedro Pascotinni, Alcides Giménez y Junior Arana. Descontó David Ayala.

Previo al juego se cumplió el acto de apertura con la participación de las autoridades del futsal nacional.

MÁS DUELOS. Por su parte, el equipo de Olimpia empató sin goles en su debut, en visita a San Cristóbal; Afemec de local aplastó a Villa Hayes por 8 a 2 y Sport Colonial en su campo venció a Star’s Club por 4 a 3.

Hoy se completa la ronda con el compromiso entre Deportivo Campoalto ante Deportivo Humaitá, a cumplirse en el polideportivo Luis Óscar Giagni de Sol de América desde las 19:30. Fecha libre correspondió al equipo de Exa Ysaty.

Para la fecha 2, los enfrentamientos a ser programados por la Divisional de futsalFIFA son: Campoalto vs. Exa Ysaty, Deportivo Humaitá vs. Afemec, Villa Hayes vs. Sport Colonial, Star’s Club vs. San Cristóbal y Olimpia vs. Cerro Porteño.

Fecha libre corresponde a Presidente Hayes.