06 abr. 2026
Fútbol Internacional

Flojos números de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti llegó al banquillo de Brasil con la misión de recuperar el orgullo perdido del país del fútbol, pero en sus diez primeros partidos ha firmado peores números que Tite, Dunga, Luiz Felipe Scolari y Mano Menezes.

Abril 01, 2026 05:33 p. m.
Brazil v France - International Friendly

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil.

MADDIE MEYER/Getty Images via AFP

A dos meses del Mundial, el balance del técnico italiano desde que asumió las riendas de la ‘Canarinha’, en mayo del año pasado, es de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

El último triunfo fue el jueves en un amistoso contra Croacia, en Orlando, salvado in extremis por Endrick, que salió desde el banquillo para forzar un penalti y dar una asistencia a Gabriel Martinelli que puso el definitivo 3-1 en el marcador.

No obstante, ‘Carletto’ tiene aún mucho crédito entre la prensa, la afición y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), con la que tiene casi cerrada la renovación de su contrato hasta 2030.

Su extenso palmarés de títulos y su fama de brillante gestor de vestuarios saturados de estrellas han hecho posible que, hoy día, casi no existan críticas hacia su figura, pese a firmar un arranque por debajo de las expectativas.

Algunos comentaristas deportivos ya han alertado de que, de no ser Ancelotti, cualquier otro técnico con los números del italiano estaría en el punto de mira.

Lesiones y baile en el banquillo

A favor del exentrenador del Real Madrid está el hecho de que Brasil viene de una de las peores fases de su historia, marcada por varios récords negativos y un baile de entrenadores desde la salida de Tite al término del Mundial de Catar 2022.

En apenas dos años pasaron por la picadora Ramon Menezes, Fernando Diniz y Dorival Júnior.

Igualmente, el preparador de Reggiolo pocas veces ha contado con todos sus mejores efectivos durante estos diez primeros compromisos.

La ausencia más notable es la de Neymar, el mejor brasileño de su generación y quien no se enfunda la camiseta ‘verdeamarela’ desde que se lesionó de gravedad en la rodilla en octubre de 2023.

El atacante, hoy con 34 años, está recuperado, pero lejos de la versión que exhibió en Barcelona y París Saint-Germain. Ancelotti, por ahora, no le llama.

Sus predecesores sí contaron con el máximo goleador de la historia de la ‘Canarinha’ en plenitud.

Neymar debutó bajo las órdenes de Mano Menezes. El hoy seleccionador de Perú empezó su andadura en la pentacampeona mundial en 2010, con un balance inicial de 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

A finales de 2012, le sustituyó Luiz Felipe Scolari, el técnico del quinto título mundial en Corea y Japón (2002). En el inicio de su segunda etapa también mejoró por poco a Ancelotti: 5 victorias, 4 empates y 1 derrota.

En ese ciclo, ‘Felipão’ levantó la Copa Confederaciones 2013, goleando a España en la final (3-0), y se marchó tras el Mundial de Brasil 2014, el del humillante 7-1 de Alemania en semifinales.

La CBF confiaría después en otro viejo conocido, el campeón mundial Dunga, quien en su segunda etapa como seleccionador consiguió pleno de triunfos en sus diez primeros partidos, incluido un amistoso contra Francia (1-3) en París.

La histórica eliminación en la fase de grupos de la Copa América Centenario 2016 puso fin a su trayectoria.

Aupado por su exitoso paso en el Corinthians, ese mismo año empezó Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’ también con muy buenas sensaciones: 9 victorias y apenas 1 derrota en un amistoso contra Argentina.

Tite se mantuvo en el cargo seis años, ganó una Copa América (2019), pero perdió otra ante Argentina en el Maracaná (2021) y pinchó en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022 en cuartos de final.

Los mismos ‘puntos’ que Dorival

El último en sumar al menos diez encuentros como seleccionador brasileño fue Dorival Júnior, inmediato predecesor de Ancelotti. Su balance en los diez primeros partidos es similar al del exentrenador del Bayern Múnich: 4 victorias, 5 empates y 1 derrota.

Uno de los empates supuso la eliminación por penaltis en los cuartos de final de la Copa América de 2024 contra Uruguay.

Si esos diez primeros partidos se contaran con puntos, Ancelotti y Dorival sumarían los mismos: 17.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México dictará sentencia a partir de junio. Por el momento, Ancelotti asegura estar “feliz, motivado, confiado y tranquilo”. EFE

Brasil Carlo Ancelotti Dorival Júnior
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