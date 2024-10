Fiesta motor con el Cross Country

El Desafío Paraguarí marco la 3ra fecha del Campeonato Petrobras Cross Country Rally sobre los desafiantes y difíciles caminos del departamento de Paraguarí, con dos etapas muy extensas, en donde las condiciones del clima fueron diametralmente distintas en las dos etapas, en la primera el sol pleno, mucho calor y en la segunda apareció la lluvia, con mucho barro y una temperatura mucho más agradable, lo cual puso al final el condimento exacto a la carrera.

En la parte competitiva, gran carrera, con definiciones que se extendieron hasta los últimos metros de la competencia, dando dramatismo a los compases finales del Desafío Paraguarí.

LOS GANADORES : En la categoría Motos hasta 450 cc, victoria para Gido Krahn (KTM 450 cc), en Motos hasta 250 cc, victoria para Enrique Petruck (Kenton Canyon), en la categoria T3 victoria para Oscar Santos y Mirna Pereira (Can Am Maverick R), en la T1+ Miller Otazo y Hugo Elizeche (Mercedes Benz ML V8), en la T1 Nafta Oscar Benítez y Amado Báez (Toyota Proto), en la T1 Diésel victoria para Mark y Kelvin Hicks (Mitsubishi Montero) y en la TC4C victoria para Armando Insfrán y Fermín Colarte.

El triunfo logrado por Santos y Pereira ya los consagra como campeones de la categoria T3, a falta de una fecha para la finalización de la temporada.

La categoría Experience fue todo un éxito

Volvieron con todo los pilotos de la categoria Experience, dando muy buen espectáculo en cada una de las categorías donde tuvieron presencia. Los pilotos que hicieron su arribo el final de la carrera fueron:

- Giuliano Laspina – Honda Grom

- Rosalino Fleitas – Honda Tornado

- Jover Robertti – Quads Tayo

- Ariel Aguirre – Toyota Hilux

- Edilberto Rojas – Nissan Terrano

Clasificación Clase por Clase

Motos hasta 450 CC

1- Gido Krahn (KTM 450)

2- Julián Pérez (KTM 450)

3- Enrique Guimaressi (KTM 450)

Motos Gr N hasta 250 CC

1- Enrique Petruk (Kenton Canyon)

T3

1- Oscar Santos – Mirna Pereira (Can Am Maverick R)

2- Marcelo Cristaldo – Pedro Sosa (Can Am Maverick)

T1+

1- Miller Otazo – Hugo Elizeche (Mercedes Benz ML V8)

T1 Nafta

1- Oscar Benítez – Amado Báez (Toyota Proto)

2- Carlos Rojas – Rodrigo Villalba (Mitsubishi Montero EVO)

T1 Diésel

1- Mark Hicks – Kelvin Hicks (Mitsubishi Montero)

T4C

1- Armando Insfran – Fermín Colarte (Toyota Rav4)