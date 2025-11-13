13 nov. 2025
Expresidente de RFEF Luis Rubiales, atacado por su tío

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue atacado por su propio tío durante el acto de presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’, que tiene lugar este jueves en Madrid.

Noviembre 13, 2025 05:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis Rubiales fue atacado por su propio tío.

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue atacado durante el acto de presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’, que tiene lugar este jueves en Madrid, por un hombre que le tiró varios huevos y que, según han confirmado a EFE fuentes policiales, es su propio tío.

Al grito de “sinvergüenza”, esta persona, identificada como Luis Rubén Rubiales y que según dichas fuentes es el hermano pequeño del padre del expresidente de la RFEF, irrumpió en el acto y lanzó tres huevos, dos de los cuales pudo esquivar y un tercero que le impactó en la espalda. El atacante fue reducido, sacado de la sala y posteriormente detenido, por lo que el evento continuó sin más incidentes.

Rubiales, que se lanzó a por el atacante y fue parado por asistentes al acto, explicó después por qué intentó defenderse.

“La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual”, destacó.

Rubiales presenta este jueves en Madrid su libro, en el que repasa su gestión al frente de la RFEF y da su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora internacional Jennifer Hermoso, a la que besó sin su consentimiento en el momento de la celebración del título conseguido por España.

Esto acabó desencadenando su dimisión al ser suspendido por la FIFA y, posteriormente, fue condenado por agresión sexual. EFE

Redacción D10
